Alfonso Arús, sobre el look de Ricky Martin en la Semana de la Moda de Milán: "Es más Maluma él que el propio Maluma"

El cantante puertorriqueño Ricky Martin causa sensación en la Milan Fashion Week con su look, pero Alfonso Arús y Angie Cárdenas solo pueden fijarse en sus gafas de sol y aseguran que les recuerda a alguien...

Aruser@s se hace eco del paso de Ricky Martin por la Fashion Week de Milán, que no ha dejado a nadie indiferente. El cantante puertorriqueño ha arrasado con su look para asistir al desfile de Armani.

"Lo estamos viendo con sus inseperables gafas, que se están convirtiendo en un accesorio indispensable para todos los desfiles", comenta Tatiana Arús. "Menos mal que después se las quita, porque después de lo contrario no ves nada", añade la tertuliana.

Angie Cárdenas encuentra un parecido razonable al verlo con las gafas: "Ahora parece más Maluma él que el propio Maluma". Alfonso Arús coincide en esta reflexión: "Es más Maluma Ricky Martin que el propio Maluma".

"Seguro que debajo de la americana lleva la camiseta de tirantes", bromea Tatiana.

