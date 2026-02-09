Super Bowl: los Seattle Seahawks se vengan de los Patriots y consiguen su segundo anillo

La franquicia liderada por Sam Darnold se ha impuesto desde el primer drive a los New England Patriots (29-13), consumando una revancha personal 11 años después. Kenneth Walker III es el MVP del partido.

Los Seattle Seahawks son los campeones de la Super Bowl LX. El equipo con sede en Washington se ha impuesto esta madrugada por 29-13 frente a los New England Patriots, llevándose su segundo Trofeo Lombardi 12 años después.

Además de derrotar a los Patriots, la franquicia entrenada por Mike Macdonald ha consumado su ansiada venganza. Tras un final trágico en la Super Bowl XLIX contra los mismos rivales, con una intercepción de Malcolm Butler a una yarda de adelantarse en el marcado y ganar el partido, los Seahawks se han redimido de su episodio más oscuro.

Esta vez, de la mano de Sam Darnold, quarterback de los Seattle Seahawks, y Kenneth Walker III (Running Back y MVP de la Super Bowl), los de Seattle han conseguido adelantarse desde el primer momento y mantener la ventaja en el marcador hasta el pitido final.

Con una defensa implacable (6 tackles y dos intercepciones) y un juego terrestre óptimo, los campeones de la NFC no han dado oportunidad alguna a los Patriots.

En total, cinco tiros de campo anotados por parte de Jason Mayers, un touchdown de AJ Barner a pase de Darnold y un pick-six de Uchenna Nwosu han bastado a los Seahawks para proclamarse campeones once años después de su última Super Bowl.

Sam Darnold, un talento redimido

Cada jugador, cada partido y cada franquicia tiene una historia única. En el caso de Sam Darnold, su carrera en la NFL es el gran ejemplo de redención. El quarterback ha sellado su octavo año en la liga por todo lo alto tras pasar por cuatro equipos que no confiaron en él.

Sin embargo, después de completar una gran campaña con los Minnesota Vikings el año pasado, fue liberado y los Seattle Seahawks depositaron toda su confianza en él, y este les ha devuelto la gloria.

Santa Clara bailó al ritmo de Bad Bunny

Otro de los aspectos más comentados, como todos los años, aunque esta vez por su implicación política, ha sido el espectáculo del medio tiempo, donde Bad Bunny ha sido el artista elegido para esta edición.

Pese a haber sido criticado por unos y aplaudido por otros, el cantante puertorriqueño ha ofrecido un espectáculo digno de su altura, mostrando sus raíces y reivindicando su origen latino en el terreno de juego.

Al ritmo de canciones como 'Titi Me Preguntó', 'Safaera', 'Monaco', 'Nuevayol', 'Café y Ron' y 'DTMF', entre otros más, Bad Bunny, acompañado de artistas como Lady Gaga y Ricky Martín, ha hecho vibrar al público del Levi's Stadium por completo.