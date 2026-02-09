Sofía Vergara, Roger Federer, Bon Jovi o J Balvin, entre los asistentes al Super Bowl donde Bad Bunny brilló

Los detalles Uno de los asistentes más destacados fue el colombiano y rapero J Balvin, que estaba entre el público como muestra de apoyo a Bad Bunny tras su reciente reconciliación. Ambos estuvieron distanciados años.

Sofía Vergara, el extenista Roger Federer o el cantante estadounidense Jon Bon Jovi fueron algunas de las celebridades que asistieron al 'Super Bowl' que se celebraba este domingo entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots en el Levi's Stadium de Santa Clara (EEUU) y donde el puertorriqueño Bad Bunny brilló en su actuación, con una defensa de América más allá de EEUU: "¡Qué rico es ser latino!", gritó el cantante.

Entre el público también se pudo ver al canadiense Justin Bieber junto a su mujer, la modelo Hailey Bieber, así como el rapero Jay-Z junto a sus hijas Rumi y Blue Ivy, o el cómico Adam Sandler. También estaban el exquarterback de los Patriots Tom Brady y el jugador Travis Kelce caminando por el césped poco antes del inicio del partido, captando todas las miradas pese a la notable ausencia de Taylor Swift.

A la pasarela de famosos que forman parte de los 60.500 asistentes de uno de los eventos deportivos más vistos de EE.UU. se suman las muestras de apoyo a Bad Bunny, el protagonista del descanso.

"Te mando todo el amor, la positividad y el abrazo más grande del mundo. Todos estamos contigo esta noche! Sé que la vas a romper. Estoy aquí contigo de la misma manera que tú estuviste conmigo. ¡Tan orgullosa de ser boricua! Dale fuerte Benito. ¡Como solo tú puedes hacerlo¡", escribió Jennifer López en un mensaje el X.

También el colombiano J Balvin se encuentraba entre el público como muestra de apoyo al artista puertorriqueño tras su reciente reconciliación. Ambas estrellas del reguetón estuvieron distanciadas durante varios años, con indirectas cruzadas, pero se reconciliaron públicamente en el escenario el pasado 21 de diciembre, cuando Balvin apareció como invitado sorpresa en un concierto de Bad Bunny en Ciudad de México.

