Un guiño a España en la Super Bowl de Bad Bunny y alguna incógnita en torno a su outfit

La historia detrás del show El conjunto de color crema que el artista vistió sobre el escenario del estadio Levi's de Santa Clara (California) es un diseño de la marca española Zara.

Hace tiempo que la Super Bowl se convirtió en algo más que un evento deportivo; mucho más aún fuera de las fronteras de Estados Unidos, donde el fútbol americano no es un deporte de masas —aunque hace sólo unos meses, Madrid acogía un partido de la NFL en el Santiago Bernabéu—. Desde este lado del Atlántico, lo que más interesa (en términos generales) de la final de la Liga Nacional de Fútbol es, sin lugar a dudas, la actuación de medio tiempo (halftime show), uno de los espectáculos más esperados de la televisión en Estados Unidos y en el resto del mundo.

Y este año, el protagonista era nada más y nada menos que Bad Bunny, quien en la última edición de los Premios Grammy hizo historia coronándose como ganador del mejor álbum del año, el primer artista en lograrlo con un disco íntegramente en español. Como era de esperar, y tras sus duras críticas al Gobierno de Donald Trump contra la población migrante en Estados Unidos, el presidente ha optado por mofarse de su espectáculo —"Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo", ha llegado a decir—, mientras el puertorriqueño ha montado uno de los shows más espectaculares sobre el césped del Levi's, con la identidad latina como eje central, como también era de esperar.

Aunque entre banderas y letras en español, otro de los grandes protagonistas de su actuación ha sido su atuendo: un traje monocromático (en color crema), con corbata y una sobrecamiseta estilo fútbol americano. Este ha sido su guiño a España, entre tanto protagonista hispano, porque quien está detrás del diseño de su outfit es la marca española Zara, según ha podido saber la revista Vogue. Bad Bunny podría haber elegido cualquier marca del mundo, pero eligió a la marca española. "Ha sido un espectáculo increíble (...). Benito ha hecho una actuación memorable ¡Y qué outfit tan genial!", decía un comunicado de la propia marca española.

Al cantante le gusta "sentir" que se ha vestido a sí mismo, y en esta ocasión lo ha querido hacer con una elección bastante discreta, para un show fuera de lo común. Eso sí, al traje lo han acompañado unas zapatillas de diseño propio, fabricadas en colaboración con Adidas (BadBo 1.0), que está previsto que salgan a la venta esta misma semana, y también un reloj Royal Oak de Audemars Piguet.

¿Qué significa el 64 de su camiseta?

Sobre el traje, Bad Bunny lucía una camisa de fútbol americana, en el mismo color crema, con su apellido (Ocasio), y un gigante 64 en el pecho. Y esta ha sido la gran incógnita de la cita: ¿qué significa este 64? Los fans del puertorriqueño especulan con la posibilidad de que se trate del año de nacimiento de su madre (1964), Lysaurie Ocasio, profesora de inglés ya jubilada y pilar fundamental del cantante, a quien dedicó su Grammy a Mejor Álbum del Año: "Gracias, mami, por parirme en Puerto Rico".

