Laura Pausini, Mariah Carey, Andrea Bocelli... las espectaculares actuaciones de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno

Tatiana Arús enseña en este vídeo las actuaciones de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en San Siro, Milán: Mariah Carey cantando 'Volaré'; Laura Pausini, el himno de Italia y Andrea Bocelli, el Nessun dorma.

El estadio San Siro, en Milán, ha acogido la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno, donde ha habido grandes actuaciones como la de Mariah Carey. La artista ha deslumbrado interpretando en italiano 'Volaré'.

"Se la jugó porque no es nada fácil alargar esa nota", destaca Tatiana Arús al mostrar la bonita actuación de la artista en este vídeo, donde Alfonso Arús alucina al ver lo grande que es la letra del teleprompter. Además, al terminar el show, su equipo tuvo que acudir en su ayuda para salir del escenario.

Otra de las artistas invitadas ha sido Laura Pausini, que, muy emocionada, ha cantado el himno de Italia en una espectacular actuación que ha puesto los pelos de punta. "Es inconfundible su voz", destaca Tatiana Arús, que enseña también la actuación de Andrea Bocelli cantando el Nessun dorma. Otro sorprendente momento que puedes ver en el vídeo principal de esta noticia.

