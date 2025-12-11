Pilar Urbano, de los posibles tres hijos bastardos del rey Juan Carlos: "Tuvo uno en la academia militar y luego dos chicas"

Mientras que de Felipe VI no se conoce ninguna infidelidad, de "Alfonso XIII se estima que pudo tener casi seis hijos, y se ocupó económicamente de tres de ellos". "Cosa que no hizo el rey Juan Carlos", que al parecer, tendría tres hijos no conocidos.

Desde que el príncipe Felipe tenía cinco años la relación del rey Juan Carlos I y la reina Sofía se rompe y cada uno empieza a hacer vida por separado, convirtiéndose más en una empresa que en matrimonio. Había, incluso, una división física en palacio y cada uno ocupada zonas distintas. Algo, que la periodista Carmen Enríquez asegura que "es normal en las familiares reales".

Aunque la reina Sofía intenta ser una reina feliz, es una mujer triste. Según destaca la periodista María Eugenia Yagüe, "la educación monárquica de Sofía era tan correcta que pensó que en su cargo entraba aguantar infidelidades siempre que no fueran llamativas".

"En alguna ocasión pensó en romper o o darle libertad a su marido y alguna vez le molestó extraordinariamente pero no trascendió", explica Yagüe sobre cómo se tomaba la reina las infidelidades de su marido. Y es que hasta el jefe de los Servicios Secretos en 1991 aseguró que el ambiente estaba enrarecido y el matrimonio, incluso, llegó a visitar a una psicóloga para hacer terapia de pareja. La infanta Cristina llegó a decir que cada vez era más difícil vivir en esa casa, la situación afectó, especialmente, a Felipe.

"Veía que públicamente cada vez era más notorio el distanciamiento de él y que se hablaba en la calle de las amantes", recuerda María Eugenia Yagüe, que destaca que "el príncipe se puso al lado de su madre aunque públicamente siguiera manteniendo relación con su padre". No obstante, al parecer, Felipe VI rompe con esa tradición de infidelidad crónica de los Borbones y todo indica que no tiene intereses en tener ninguna aventura

Según explica César Cervera, "Alfonso XIII se estima que pudo tener casi seis hijos, y se ocupó económicamente de tres de ellos". "Cosa que no hizo el rey Juan Carlos", señala Pilar Urbano, que explica en el vídeo que tiene por admitir "tres hijos naturales". La periodista explica que en la academia militar "tuvo uno que nació mucho antes de haberse casado y de nacer Felipe y luego tiene dos chicas". "Dos de ellos han hecho el análisis del ADN que Juan Carlos se negaba y no le daba la gana porque nadie le podía obligar", explica.

