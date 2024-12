La jueza cita a declarar a Nacho Cano como investigado en el caso de su musical Malinche

El conocido músico, productor y exacantante de Mecano, Nacho Cano, tendrá que declarar como investigado en la causa que investiga posibles delitos contra los derechos de los trabajadores de su musical Malinche. La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, ha decidido rechazar el archivo de la causa y le cita a declarar como investigado, aunque sin concretar fecha.

Así lo dice un auto con fecha de 9 diciembre, al que tenido acceso laSexta y en el que se deniega el sobreseimiento libres de los investigados que había solicitado su defensa. En su auto, la instructora apunta que no había citado con anterioridad a los investigados para "evitar la pena de banquillo", y ha preferido esperar a tener las "diligencias necesarias e imprescindibles" para determinar si existen indicios de participación en los delitos investigados.

Además, la jueza explica que no procede el archivo de la causa al tener pendiente aún varias diligencias que esclarezcan "la verdadera naturaleza de la actividad" que vinieron a realizar los veinte jóvenes mexicanos que trajeron desde la empresa de Malinche como becarios.

El informe de Trabajo no es suficiente

El caso que trae de cabeza al popular empresario trata de esclarecer si los 17 becarios contratados por el musical llegaron a España desde México con unas condiciones de trabajo irregulares, según lo que expresaron los denunciantes.

El pasado mes de octubre todo parecía ir a favor de Cano al saberse que un informe de Trabajo concluyó que los alumnos realizaron una "formación no reglada" y que, por lo tanto, no era "necesaria la inclusión de los becarios en el sistema de Seguridad Social", ya que es una formación "no incluida en el sistema educativo". Sin embargo, la jueza considera que dicho informe no es prueba suficiente para archivar la causa, pues la subinspectora que hizo el informe no interrogó a las denuciantes ni visitó la sede de la empresa

Además, este pasado mes de noviembre, Lesly G.O. becaria que denunció a Nacho Cano por un delito contra los trabajadores y contra los extranjeros, ratificó todos los hechos que relató ante la Policía, asegurando que la aleccionaron para entrar en España como turista y le prometieron unas condiciones que no se cumplieron.