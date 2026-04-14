Luis Fonsi y su divertido viaje en taxi: de un concierto privado a pedirle al taxista ser su chófer para siempre

El contexto Richy es un taxista mexicano que suele subir a las redes vídeos de los viajes que hace con sus clientes. Eso sí, normalmente, ninguno tan famoso como el cantante puertorriqueño Luis Fonsi.

El cantante Luis Fonsi vivió una curiosa experiencia al ser reconocido por un taxista llamado Richy, quien suele grabar sus viajes con clientes para subirlos a redes sociales. Al principio, Richy no identificó a Fonsi, pero tras una breve conversación, finalmente lo reconoció. Durante el trayecto, la radio comenzó a sonar una canción del cantante, lo que provocó risas y bromas entre ambos. La experiencia culminó con una actuación privada de Fonsi en el taxi y el inicio de una posible amistad. Fonsi compartió el momento en sus redes, agradeciendo a Richy y sugiriendo que sea su chófer.

Es el precio de la fama: no pasar desapercibido en ningún sitio. Ya sea en plena calle o en un taxi. Al cantante Luis Fonsi le acaba de pasar, pero si el que te reconoce es alguien como el taxista de esta historia, como Richy, bendita fama.

Todo comienza como un día cualquiera en el que alguien pide un taxi. "Hola, servicio de Luis", dice el conductor al llegar al punto de recogida. "Sí, soy yo", responde el cantante Luis Fonsi, pero parece que al taxista, aunque le suena de algo su pasajero, no consigue unir rostro y nombre. "¿Qué onda? ¿Cómo estás?".

A la que Luis Fonsi se pone a hablar, el taxista empieza a lanzarle miradas sospechosas. Como si estuviera jugando mentalmente al 'Quién es Quién'. Tras pensar, acaba dando con el nombre del famoso. "Al que creo que conozco es austed", dice para romperse en una carcajada.

Richy es un taxista mexicano que suele subir a las redes vídeos de los viajes que hace con sus clientes. Eso sí, normalmente, ninguno tan famoso como el cantante puertorriqueño.

Y cuando parece que la carrera no puede ir mejor, en la radio ocurre esto: "Así suena Luis Fonsi con su canción...". "Estoy saliendo en la radio", dice entre risas y bromas.

Al final, Richy se llevó una actuación privada de Luis Fonsi y lo que puede apuntar a una buena amistad con Fonsi. De hecho, nació tan buen rollo entre ellos, que el cantante no ha dudado en sacar su móvil para inmortalizar el momento y subirlo a sus redes sociales. Allí, ha agradecido el buen rato al taxista y le ha pedido que sea su chófer para siempre.

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