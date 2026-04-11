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Helena Resano salta a la ficción con su novela 'Las rutas del silencio': "Me ha ayudado a reencontrarme con mi padre"

Los detalles Este es el relato de una mujer en busca de su futuro, la historia sobre "cómo tienes que soltar, dejar, tirar adelante con toda la pérdida y el dolor que eso supone para encontrar algo mejor", narra la presentadora.

Imagen promocional de la primera novela de Helena Resano, 'Las rutas del silencio'.
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De contar la actualidad a estrenarse en la ficción. A finales de los años 40, Europa se sacudía el polvo de una guerra. Polvo y poco más era el campo español, sumido en una de las peores sequías de su historia y sobre esas tierras, yermas y arrasadas por las bombas, cada uno vivió como pudo.

Es en esa época, entre Navarra, la tierra de su padre y la suya propia, y Biarritz, refugio de la burguesía europa durante la postguerra, donde Helena Resano ambienta 'Las rutas del silencio', historia con la que la periodista ha dado el salto a la ficción con una novela ambiciosa y envolvente que mezcla saga familiar, memoria histórica y pasión.

"La novela me ha ayudado a reencontrarme con mi padre, que se había muerto, y ha vuelto muchas veces a mis sueños durante todo ese proceso", explica la autora y presentadora.

'Las rutas del silencio' es el relato de una mujer en busca de su futuro. "Cómo tienes que soltar, dejar, tirar adelante con toda la pérdida y el dolor que eso supone para encontrar algo mejor", narra Resano.

Una historia que llegó a la escritora por casualidad ya que un seguidor francés de Instagram, indagando en sus raíces, llegó hasta ella. Así, ambos descubrieron que compartían más que un apellido.

En cuanto al proceso de escritura, Resano afirma que ha "cometido errores de novata", pero que ha "disfrutado mucho". "No quiero hacer spoilers, soy tan novata que no sé lo que puedo contar en una promoción y no", confiesa.

Esta es la primera vez que Helena Resano se pone al otro lado y disfruta del lanzamiento de su novela, que ya se puede encontrar en librerías.

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