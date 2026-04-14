Muere Felipe Staiti, guitarrista y fundador del grupo de rock argentino Enanitos Verdes

Los detalles Su mánager ha sido el encargado de dar la noticia en redes sociales. "Su talento, entrega y pasión por la música dejaron una huella imborrable en generaciones enteras", ha expresado.

Felipe Staiti, guitarrista y fundador del grupo de rock argentino Enanitos Verdes, ha muerto a los 64 años tras estar internado en un hospital de Mendoza, según ha informado su mánager William Ramírez.

"Con profundo pesar lamentamos el sensible fallecimiento de Felipe Staiti, histórico guitarrista de Enanitos Verdes, gran persona y amigo", ha escrito Ramírez en la red social Instagram.

"Su talento, entrega y pasión por la música dejaron una huella imborrable en generaciones enteras y en la historia del rock en español", ha continuado el mensaje.

Fundado en 1979, Enanitos Verdes se consagró como un referente del rock latinoamericano, publicando 14 álbumes de estudio y cuatro más en vivo y dejando himnos como 'Lamento Boliviano' y 'La muralla verde'.

Con la muerte de Staiti, sobrevive el batería Daniel Piccolo como miembro original de la banda, de la que se retiró en 2009, mientras el vocalista y bajista Marciano Cantero falleció en 2022.

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