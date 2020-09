La identidad de Banksy es uno de los grandes misterios del mundo del arte urbano. A pesar de que sus obras llevan varias décadas maravillando a la ciudadanía, especialmente a la británica, a día de hoy se sabe muy poco del emblemático grafitero de Bristol. Cada poco tiempo aparecen nuevas teorías acerca de quién podría ser, y más ante la proliferación de las redes sociales, que se han convertido en el mejor caldo de cultivo para este tipo de ‘conspiranoias’.

El último rumor, extendido por Twitter, indica que Banksy en realidad podría ser Neil Buchanan, el expresentador del programa Art Attack en el Reino Unido. Nadie duda de que Banksy sea un auténtico artemaníaco, como se dice en la emisión. Pero, ¿tienen algún fundamento las conjeturas de los usuarios? ¿Hay alguna relación entre las obras de Banksy y el estilo del presentador de televisión? Todos estos pensamientos han durado poco tiempo, debido a que el propio Buchanan, ante el aluvión de preguntas sobre el tema, ha tenido que desmentir en su página web el rumor.

“Neil Buchanan NO es Banksy”, reza el texto, que incide en que todo lo publicado es un bulo: “Nos han inundado de consultas durante el fin de semana sobre dicha historia en redes sociales”, explica el expresentador, y añade también que “desafortunadamente, este sitio web no tiene la infraestructura para responder a todas estas consultas de forma individual, sin embargo, podemos confirmar que no hay nada de cierto en el rumor”.

En la misma línea, son varios los seguidores de Buchanan los que han negado su vinculación, aunque de forma algo más sarcástica. Una de las declaraciones más llamativas ha sido la de John Bradley, actor británico conocido por dar vida al personaje de Sam Tarly en la serie Juego de Tronos: “Neil Buchanan no es Banksy. ¿Podría Banksy usar tubos de cartón de viejos rollos de papel higiénico y pelotas de ping pong de diferentes colores para hacer una trampa y que pudieras saber si alguien había estado en tu habitación mientras estabas fuera? Creo que sabemos la respuesta a eso. Es no”.

Otro usuario, con la misma nota irónica que Bradley, ha tuiteado que “Neil Buchanan podría igualar a Bansky, pero Banksy no podría hacer Art Attack”.

Por qué se pensaba que Banksy es el presentador de ‘Art Attack’

Aparentemente, según la cadena Sky, el rumor empezó a circular por Twitter el viernes pasado. En uno de los tuits, un usuario escribía: “Acabo de escuchar que se rumorea que Neil Buchanan es Banksy”. Y ahí comenzó la rueda: se empezó a especular con que Buchanan, además de pintor, es músico, hecho que podría guardar relación con algunos de los lugares en los que el grafitero anónimo ha dejado huella: “El arte ha seguido a Buchanan en las ciudades en las que ha actuado”, espeta el mismo perfil.

“Interesante…”, escribía otro usuario, que remarcaba que “Neil Buchanan era conocido por sus grandes piezas al aire libre que utilizaban accesorios y elementos multimedia para crear asombrosas réplicas”. Además, según este usuario, cuenta con otra similitud con respecto a los rumores de Banksy: también habría sido perseguido por las autoridades. Supuestamente, por “tomar prestados ciertos materiales”.

Ante el desmentido del propio presentador, los ánimos se han reducido súbitamente. Aunque no sin dejar alguna broma más: “Neil Buchanan diciendo que no es Banksy se parece mucho a lo que diría Banksy”, escriben.

Las otras teorías sobre quién es Banksy

A día de hoy, una de las teorías que más fundamento tienen sobre la identidad de Bansky está basada en un estudio de la Universidad de Londres, efectuado en 2016. En él, los investigadores concluían que el artista podría ser un tal Robin Gunningham, nacido a 19 kilómetros de Bristol. ​Varios de los miembros de la catedral de la ciudad, así como sus excompañeros de la escuela, apoyaban este rumor. Asimismo, la incidencia de las obras de Banksy se correlacionaba con los movimientos de Gunningham en la zona.

También se ha asociado a Banksy con otros artistas y famosos, como Robert del Naja —líder de la banda de trip hop ‘Massive Attack’—, o Jamie Hewlett, dibujante y diseñador de cómics inglés. Junto con eso, en 2014 circuló un bulo que sugería que el artista había sido detenido e identificado por la policía. Su supuesto nombre era Paul Horner, aunque el diario The Independent publicó un artículo que desbarataba la teoría.

Esta última hipótesis sobre el presentador de ‘Art Attack’ pasa a la lista de bulos sobre el artista británico. Efectivamente, el mayor damnificado ha negado los hechos, aunque tendrá que lidiar con las perennes dudas de los usuarios. Al fin y al cabo, como ellos mismos dicen, negar ser Banksy es “muy de Banksy”.