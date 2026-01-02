Ahora

George Clooney responde a las burlas de Trump por obtener la nacionalidad francesa: "Volveremos a hacer grande a América a partir de noviembre"

El contexto El presidente de EEUU arremetió este jueves en Truth Social contra el actor y su mujer con un largo mensaje, en el que se refirió a ambos como "dos de los peores pronosticadores políticos de todos los tiempos".

El actor George Clooney ha respondido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se burló de él y de su familia tras obtener la nacionalidad francesa. "Tenemos que hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Empezaremos en noviembre", ha declarado el intérprete al medio 'Hollywood Reporter'.

De esta forma, Clooney ha decidido responder a las críticas del mandatario estadounidense con un juego de palabras con el eslogan 'Make America Great Again' -'Hagamos América grande de nuevo' en español-, que es el lema de Trump desde las elecciones de 2016 y el acrónimo de MAGA.

Además, cabe destacar en este sentido que Estados Unidos celebra el próximo noviembre las elecciones mid-term, en las que el partido demócrata apunta como ganador, según encuestas de YouGov o Big Data Poll citadas por el 'New York Times'.

Las críticas de Trump

El líder republicano arremetió este jueves en Truth Social contra George Clooney y su mujer con un largo mensaje, en el que se refirió a ambos como "dos de los peores pronosticadores políticos de todos los tiempos". "Se han convertido oficialmente en ciudadanos de Francia, que, lamentablemente, se encuentra en medio de un grave problema de delincuencia debido a su pésima gestión de la inmigración, muy similar a la que tuvimos con el somnoliento Joe Biden", afirmó Trump.

Durante la promoción de 'Jay Kelly', su nueva película, Clooney ha hablado abiertamente sobre Estados Unidos y sobre la cadena de televisión pública, la 'CBS', que estuvo en el centro de su segunda película como director 'Buenas noches y buena suerte' ('Good Night, and Good Luck').

"Bari Weiss -editora jefe del canal- está desmantelando 'CBS News' ahora mismo. ¿Me preocupan los estudios de cine? Claro. Es mi negocio, pero mi principal lealtad es hacia mi país", expresó Clooney en una entrevista, a lo que añadió: "Me preocupa cómo nos informamos y cómo vamos a discernir la realidad sin una prensa que funcione".

