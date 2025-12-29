Ahora

Por decreto

George Clooney ahora es francés: el actor, su mujer y sus dos hijos obtienen la nacionalidad francesa

El contexto El actor estadounidense y Amal Alamuddin adquirieron en 2021 una propiedad y una zona de viñedos en Brignoles, en el sureste de Francia.

George Clooney y su mujer, Amal Clooney.George Clooney y su mujer, Amal Clooney, en una imagen de archivoEuropa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

George Clooney, uno de los actores más famosos del planeta, su mujer, Amal Alamuddin (nacida en el Líbano), y sus dos hijos en común, Ella y Alexander (ambos nacidos en el Reino Unido), han obtenido la nacionalidad francesa por decreto, según consta en el Diario Oficial de la República francesa, en un decreto aprobado el pasado 26 de diciembre.

En el documento, figuran, entre una larga lista de nacionalizaciones, Clooney, nacido el 6 de mayo de 1961 en Lexington, en el Estado de Kentucky; Amal, el 3 de febrero de 1978 en Beirut; y sus hijos mellizos, nacidos los dos el 6 de junio de 2017 en Westminster (Londres).

La familia Clooney-Amal adquirió en 2021 una propiedad y una zona de viñedos en Brignoles, en el departamento del Var (sureste de Francia).

"Me gustaría tener otro lugar donde poder evadirme de los Estados Unidos... Y además Francia, París y la cultura francesa están anclados en mí", dijo a la radio pública 'France Inter' el realizador de 'Strangers in Paradise' (Extraños en el paraíso, 1984) y 'Coffee and Cigarettes' (2003), quien ha sido condecorado en Francia como Oficial de la Orden de las Artes y las Letras en 2016.

Otra conocida figura del cine, el director estadounidense Jim Jarmusch, reveló hace unos días que también está en trámites para obtener la nacionalidad francesa.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Feijóo carga contra Sánchez por su "colapso total" y hace ojitos a la ultraderecha: "Nuestro cordón sanitario es Bildu, no será Vox"
  2. Se eleva a tres el número de víctimas por un alud de nieve cerca del Balneario de Panticosa (Huesca)
  3. Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Rusia amenaza con romper las negociaciones tras acusar a Ucrania de atacar un residencia de Putin
  4. La jueza ofrece a Feijóo que aporte sus mensajes con Mazón voluntariamente y le permite declarar telemáticamente
  5. El Gobierno permite a Airbus saltarse el veto a Israel para facilitar la transferencia de tecnología en la construcción de aeronaves
  6. Muere Cecilia Giménez, autora de la restauración del Ecce Homo de Borja, a los 94 años