George Clooney ahora es francés: el actor, su mujer y sus dos hijos obtienen la nacionalidad francesa

George Clooney y su mujer, Amal Clooney, en una imagen de archivo

El contexto El actor estadounidense y Amal Alamuddin adquirieron en 2021 una propiedad y una zona de viñedos en Brignoles, en el sureste de Francia.

George Clooney, su esposa Amal Alamuddin y sus hijos Ella y Alexander han obtenido la nacionalidad francesa, según un decreto publicado en el Diario Oficial de la República francesa el 26 de diciembre. Clooney, nacido en Kentucky, y Amal, originaria de Beirut, residen con sus hijos mellizos, nacidos en Londres, y han adquirido una propiedad y viñedos en Brignoles, Francia, en 2021. Clooney expresó su deseo de tener un refugio en Francia, destacando su conexión con la cultura francesa. El director Jim Jarmusch también busca la nacionalidad francesa, según reveló recientemente.

George Clooney, uno de los actores más famosos del planeta, su mujer, Amal Alamuddin (nacida en el Líbano), y sus dos hijos en común, Ella y Alexander (ambos nacidos en el Reino Unido), han obtenido la nacionalidad francesa por decreto, según consta en el Diario Oficial de la República francesa, en un decreto aprobado el pasado 26 de diciembre.

En el documento, figuran, entre una larga lista de nacionalizaciones, Clooney, nacido el 6 de mayo de 1961 en Lexington, en el Estado de Kentucky; Amal, el 3 de febrero de 1978 en Beirut; y sus hijos mellizos, nacidos los dos el 6 de junio de 2017 en Westminster (Londres).

La familia Clooney-Amal adquirió en 2021 una propiedad y una zona de viñedos en Brignoles, en el departamento del Var (sureste de Francia).

"Me gustaría tener otro lugar donde poder evadirme de los Estados Unidos... Y además Francia, París y la cultura francesa están anclados en mí", dijo a la radio pública 'France Inter' el realizador de 'Strangers in Paradise' (Extraños en el paraíso, 1984) y 'Coffee and Cigarettes' (2003), quien ha sido condecorado en Francia como Oficial de la Orden de las Artes y las Letras en 2016.

Otra conocida figura del cine, el director estadounidense Jim Jarmusch, reveló hace unos días que también está en trámites para obtener la nacionalidad francesa.

