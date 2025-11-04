Torres insiste en su inocencia, niega una "relación estrecha" con Aldama y anuncia que le demandará: "No hay pisos en Atocha, no hay mujeres explotadas"

¿Qué ha dicho? El ministro ha pedido al PP que se "disculpe" por el "ataque difamatorio" que ha sufrido y del que se hizo "eco" el partido. "Hay cuestiones que sobrepasan la línea de la política".

Ángel Víctor Torres ha expresado su satisfacción tras conocer el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre la compra de mascarillas durante la pandemia por el Gobierno de Canarias. En una rueda de prensa, resaltó que el documento no indica actividad delictiva durante su presidencia, refutando acusaciones difamatorias. Torres criticó al PP por difundir tales acusaciones y pidió disculpas. Además, anunció su intención de demandar a Víctor de Aldama por intromisión al honor, aclarando que no tenía relación estrecha con él. El informe, parte del 'caso Koldo', detalla que Torres gestionó pagos pendientes con Soluciones de Gestión.

Ángel Víctor Torres ha confesado estar "satisfecho" tras conocer los datos que arroja el nuevo informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre la compra de mascarillas durante la pandemia por parte del Gobierno de Canarias.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha destacado que este documento no refleja "ninguna actividad delictiva" durante su etapa como presidente de Canarias, asegurando que ha "sufrido un ataque difamatorio".

Así lo ha manifestado en una rueda de prensa desde la sede del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, después de que la Guardia Civil señalara en el informe que Torres reclamó "pagos pendientes" cuando era presidente de Canarias para la empresa Soluciones de Gestión, a la que se le habrían adjudicado irregularmente contratos de mascarillas.

Torres ha resaltado que este informe culmina "dándole la razón". "Concluye que no hay mordidas, no hay pisos en Atocha y no hay mujeres explotadas sexualmente", ha señalado, asegurando que no hay nada de las acusaciones que se le han estado profiriendo durante año y medio.

"Se arroja luz ante las graves acusaciones", ha indicado, confesando que ahora cree que el PP debería disculparse por hacerse "eco" de los "ataques difamatorios" que ha sufrido. "Deberían disculparse. Hay cuestiones que sobrepasan la línea de la política", ha criticado.

Además, ha destacado que, a diferencia de otros informes, en este no hay ningún párrafo en el que se le demande y se pida alguna investigación sobre él. "En ninguna de las afirmaciones de ese informe se habla de que hubiese una actuación delictiva".

Demanda a Aldama

Con respecto a las acusaciones de Víctor de Aldama, el ministro ha explicado que ha quedado demostrado que no tenía una relación estrecha con él, tal y como el empresario ha defendido.

"Solo hay un mensaje, como dije desde el principio", ha señalado, añadiendo que, si su relación con él hubiese sido más estrecha, habrían salido más conversaciones. Por tanto, ha vuelto a dejar claro que "no tenía ninguna relación" con él, confesando que desconoce cuál es la razón por la que le "atacaba".

Ahora, una vez finalizada la instrucción, ha anunciado que tiene pensado demandar a Aldama por "intromisión al honor familiar e imagen".

En el documento, que analiza las contrataciones de material sanitario por parte de Canarias durante la pandemia y que ha sido entregado por la UCO al juez instructor del 'caso Koldo', Ismael Moreno, también figura que Torres pidió perdón como presidente de Canarias al exasesor ministerial Koldo García por los pagos que se debían a Soluciones de Gestión, y prometió resolver esa situación: "He dado el golpe preciso encima de la mesa".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.