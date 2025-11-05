Se publica por error y durante unos minutos 'Reliquia', la segunda canción del nuevo álbum de Rosalía

¿Qué ha ocurrido? El tema se ha publicado durante unos minutos en diversas plataformas. Inicialmente, se ha achacado a un error, aunque la discográfica no ha podido confirmarlo.

'Reliquia', un segundo tema de Rosalía extraído de su disco 'Lux', ha sido publicado este martes por sorpresa y solo se ha mantenido activo para su escucha durante unos minutos. La publicación ha sido atribuida inicialmente a un error, aunque la discográfica no ha podido precisar ese extremo, según ha informado la Agencia EFE.

Son muchos los seguidores y medios que se han hecho eco de la publicación, que durante el tiempo que se ha mantenido activa ha mostrado también sus créditos, una larga lista de siete autores entre los que figura la propia Rosalía y el estadounidense Ryan Tedder, miembro de One Republic y conocido compositor de éxito para numerosas estrellas. De momento se desconoce el día que 'Reliquia' verá definitivamente la luz. La salida del álbum completo está prevista para el próximo viernes.

Hace poco más de una semana que la artista catalana publicó 'Berghain', un tema compuesto junto a los artistas Björk e Yves Tumor, una canción cantada en español, inglés y alemán que aúna el tecno, el rap y hasta una orquesta sinfónica. La promoción del disco no ha estado exenta de polémica, ya que el Ayuntamiento de Madrid ha estudiado sancionarla, ya que no pidió autorización para realizar el lanzamiento en plena plaza de Callao.

