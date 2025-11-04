Muere la actriz Diane Ladd, la 'Flo' de Martin Scorsese y madre de Laura Dern ('Parque jurásico')

Diane Ladd, junto a su hija, Laura Dern, en la ceremonia de entrega de los premios de AARP The Magazine en 2020

Ha sido la propia Laura Dern la encargada de comunicar el fallecimiento de su madre que, a los 89 años, tiene una larguísima carrera cinematográfica, con un Globo de Oro y tres nominaciones en los Premios Oscar.

La actriz Diane Ladd, de 89 años, ha fallecido. Ha sido su propia hija, la también actriz Laura Dern, quien ha informado a la revista People de la muerte de la que ha definido como su "increíble heroína". "Mi maravillosa madre, Diane Ladd, ha fallecido conmigo a su lado esta mañana en su casa de Ojai (California)", ha indicado, recordándola no sólo como la "mejor hija, mejor madre, mejor abuela y mejor actriz" sino como un "alma compasiva" que convirtió a la gente que la rodeaba en personas "afortunadas" por tenerla. "Ahora vuela con sus ángeles". Ladd ha fallecido a punto de cumplir los 90.

Nacida el 29 de noviembre de 1935, en Laurel (Misisipi), hija única de un padre veterinario y una madre también actriz, Bernadette Ladner. Ya desde muy joven mostró su interés por las artes. Cuando empezó su carrera en Hollywood, acortó el apellido de su padre, Ladner, para convertir su apellido artístico en Ladd. Sus primeros créditos cinematográficos los compartió con figuras como Nancy Sinatra, Bruce Dern o Peter Fonda gracias a 'Los ángeles del infierno' (1966): desde entonces, acumuló cerca de 90 largometrajes, los dos últimos filmados en 2022: 'Isle of Hope' y 'Gigi & Nate'.

Gracias a 'Alicia ya no vive aquí' (19754), de Martin Scorsese, cosechó sus primeras nominaciones, por su interpretación de Flo: tanto en los Globos de Oro como en los Premios Oscar, entró a competir por el premio a mejor actriz de reparto. Aunque no lo ganó en ninguno de los dos casos, sí levantó el siguiente Globo de Oro al que fue nominada: en 1980, por su interpretación de 'Alice'.

Ladd ha fallecido apenas tres meses después de que lo hiciera su marido, el ex CEO de Pepsi Co. Robert Charles Hunter. En 2018, a Ladd le diagnosticaron fibrosis pulmonar idiopática y le dijeron que le quedaban unos seis meses de vida. "El médico nos dijo que lo único que podía ayudarla era caminar para respirar mejor", explicaba su hija, Dern, quien levantó en 2020 su primer Premio Oscar gracias a 'Historia de un matrimonio', a la revista People.

