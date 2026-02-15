Springfield está de celebración: Los Simpson cumplen 800 episodios emitidos

Los detalles En diciembre de 1989 fue la primera vez que escuchamos la característica sintonía que presentaba a una familia de personajes amarillos.

Los Simpson han alcanzado un hito impresionante al emitir su episodio número 800, tras 36 años en pantalla desde su debut en diciembre de 1989. Esta icónica serie ha acompañado a generaciones, convirtiendo la hora de comer en el momento perfecto para disfrutar de sus aventuras. Sus expresiones clásicas como "multiplícate por cero" o "mosquis", así como sus canciones y escenas de Springfield, se han convertido en parte de la cultura popular. Los personajes secundarios, como Ned Flanders y Moe, son inolvidables y nos hacen sentir identificados. Los Simpson han sido maestros en hacernos reír con historias cotidianas que perduran en nuestra memoria.

Es prácticamente imposible no haber visto nunca un episodio de Los Simpson. No solo porque lleven 36 años en emisión, sino porque este domingo alcanzan los 800 capítulos emitidos.

Fue en diciembre de 1989 la primera vez que escuchamos la característica sintonía que presentaba a una familia de personajes amarillos. Y durante este tiempo los Simpson han crecido y nosotros con ellos

"La hora de comer era la hora de ver Los Simpson siempre", comenta una persona. Después de tanto tiempo, en la cabeza de todos están sus clásicas expresiones como 'multiplícate por cero' o 'mosquis'.

También canciones y hasta escenas concretas del pueblo de Springfield son habitualmente recordadas, del cual conocemos a todos sus vecinos como Ned Flanders o Moe, personajes secundarios que son inolvidables y con los que nos sentimos hasta identificados.

Porque durante 800 episodios, Los Simpson han sido maestros en hacernos reír simplemente con sus historias cotidianas, pero que se han quedado grabadas en nuestra memoria.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.