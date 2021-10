'Eso que tú me das', la última charla de Pau Donés con Jordi Évole dirigida por Atresmedia, ha sido galardonado con el Premio Ondas 2021 al Mejor documental o serie documental. El presentador de Atresmedia Roberto Leal también ha sido premiado con el galardón de Mejor presentador de televisión.

Jordi Évole ha celebrado en sus redes sociales la noticia con un vídeo cantando 'Grita', uno de los éxitos de Jarabe de Palo, el grupo del que era vocalista Pau Donés. "No tengo palabras. #Ondas2021 por algo tan especial como el docu #EsoQueTuMeDas. Va por ti, Pau. Gracias al equipo de Producciones del Barrio, laSexta, Atresmedia y Warner Bros. Y gracias a La Ser. Quiero celebrarlo haciendo un 'Pau'", ha indicado el periodista en un tuit en el que ha adjuntado su particular homenaje.

Los premios han sido otorgados por el jurado de la 68º edición de los Premios Ondas. 21 galardones que se han distribuido en las siguientes categorías: 2 Premios Ondas Internacionales y 19 Premios Ondas Nacionales. Puede consultarlos en la siguiente lista:

– Mejor programa de radio: Crims, de Catalunya Radio. Con mención especial del jurado a El pirata y su banda, de Rock FM.

– Trayectoria o mejor labor profesional: Ángeles Afuera, de la Cadena SER

– Mejor idea radiofónica: Concurso Nacional de Podcast Escolar, de RNE

– Mejor programación especial: Servicios Informativos de la Cadena SER en Canarias por la cobertura de la erupción del volcán.

– Mejor podcast o programa de emisión digital (ex aequo): Deforme semanal ideal total de Radio Primavera y Estirando el chicle de Podium Podcast.

– Mejor programa de radio de proximidad: Què t’hi jugues! de SER Catalunya

– Mejor campaña de radio (ex aequo): Subidón de verano (Sra. Rushmore) para la ONCE y El viaje que no voy a hacer (Shackleton) para Renfe

– Mejor agencia de radio: Contrapunto BBDO

– Mejor programa de entretenimiento: Playz RTVE

– Mejor programa de actualidad o cobertura especial: Campeonato de fútbol Euro2020 por Mediaset

– Mejor presentador o presentadora: Roberto Leal

– Mejor serie de comedia (ex aequo): Maricón Perdido (TNT) y Vamos Juan (HBO)

– Mejor serie de drama: Antidisturbios (Movistar+)

– Mejor intérprete masculino en ficción: Álvaro Morte por La casa de papel

– Mejor intérprete femenina en ficción: Vicky Luengo por Antidisturbios

– Mejor programa emitido por emisoras o cadenas no nacionales: Televisión Canaria, por su cobertura relacionada con la erupción del volcán de La Palma.

– Mejor documental o serie documental: Eso que tú me das (Atresmedia)

– A la trayectoria: Mikel Erentxun

– Fenómeno musical del año (ex aequo): Aitana y Pablo López

– Premio Ondas Internacional de Radio: La Foresta dei Violini, de Faïdos – Suiza

– Premio Ondas Internacional de Televisión: Nongin set cheongin hana, de KBS. Con mención especial del jurado a Asesinato del presidente de Haití, de Caracol Televisión, Colombia