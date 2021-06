Pau Donés no solo nos dejó un legado plagado de canciones míticas en España y fuera de nuestras fronteras. El vocalista de 'Jarabe de Palo' también nos concedió la posibilidad de conocerle de verdad antes de morir, a través de lecciones de vida, de optimismo y de mensajes vitales.

Y es que antes de fallecer a causa del cáncer de colon que le fue diagnosticado en 2015 se puso en contacto con Jordi Évole para grabar la que sería su última entrevista. Quería que su historia quedara plasmada en una última charla que llegó a la gran pantalla en forma de documental: 'Eso que tú me das'.

En esta última entrevista nos quiso recordar que aquí, en la vida, estamos de prestado y que es importante quedarse con los buenos momentos y exprimirlos al máximo. En este sentido, quiso mandar un mensaje a los 'haters', a los que se dedican a odiar y a causar el mal a otras personas.

"No tengáis miedo, no odiéis, la vida son cuatro días, y tres pasaron ya. No estemos aquí de mala leche, estemos aquí de buen humor", les dijo a través de este documental.

En esta charla también intentó dar visibilidad y más normalidad al cáncer y a los enfermos terminales porque, según como recordó, en nuestra sociedad la muerte sigue siendo un tema tabú. Por ello, se quiso mostrar con la sonda que utilizaba para alimentarse e hidratarse en la recta final de su enfermedad.

"Ver a un tío que se va a morir da un poco de respeto. Estoy enfermo de cáncer y este tubo me ayuda a alimentarme y a hidratarme, no pasa nada", señaló en este fragmento de su entrevista con Évole:

El cantante afrontó su enfermedad y la muerte con fortaleza porque le importaba "más la vida que la muerte". En este sentido, nos recordó que lo peor que existe es el miedo, que solo sirve para "bloquearnos" y no dejarnos disfrutar de lo que nos rodea. Aseguró que él siempre vivió sin miedo "porque el miedo es algo que te corta la libertad de ser tú mismo".

Aquí Jordi Évole le preguntó si al ser consciente de que le quedaba poco de vida vivía con más libertad. Algo en lo que el cantante coincidió: "Desde el momento que aceptas que la muerte es algo que va contigo y que no es algo que es malo, sino que es algo que es parte de la vida, yo creo que sí. Vives mucho más tranquilo".

Pero en esta entrevista no fueron solo enseñanzas y lecciones vitales, también hubo espacio para las bromas y los chascarrillos. De hecho, Pau Donés bromeó con los programas que ha presentado Jordi Évole en laSexta y este hizo lo propio con dos canciones de su grupo.

"¿'Bonito' y 'Depende' son la misma canción?", le preguntó el presentador de laSexta durante su charla, a lo que el vocalista de 'Jarabe de Palo' contestó: "Esto es como lo de Salvados y Lo de Évole, ¿no? Qué cabrón, esa fue buena".