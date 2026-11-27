Muere Gerald R. Molen a los 91 años: productor de joyas del cine como 'Jurassic Park' y 'La lista de Schindler'

¿Qué han dicho? "Fue un gran hombre, con un gran sentido de la moral y una integridad intachable. Comenzó su trayectoria en un estudio cinematográfico, fue ascendiendo hasta convertirse en productor", recuerda su familia.

Gerald R. Molen, reconocido productor de Hollywood, falleció este viernes a los 91 años. Molen, conocido por su colaboración con Steven Spielberg, produjo películas icónicas como 'Rain Man', 'Jurassic Park' y 'La lista de Schindler', por la cual ganó un Oscar a la Mejor Película. Comenzó su carrera en un estudio cinematográfico y ascendió hasta convertirse en productor, trabajando en títulos como 'Hook' y 'Minority Report'. Además, tuvo pequeños papeles como actor en algunas de sus producciones. Entre sus últimos proyectos destaca la serie 'Beyond the Medal', centrada en historias de militares condecorados. Su sobrina nieta confirmó la noticia de su fallecimiento.

Gerald R. Molen ha muerto este viernes a los 91 años. Hablamos del productor de películas que son auténticas joyas y superproducciones del cine de Hollywood, como 'Rain Man', 'Jurassic Park' u 'Ojalá fuera cierto'. Porque Molen ha sido un colaborador de directores como Steven Spielberg. De hecho, con él produjo 'Hook' o 'Minority Report'. Hasta consiguió el Oscar con 'La lista de Schindler'.

Este viernes, sus familiares han hecho pública la triste noticia: Gerald R. Molen ha muerto. Lo ha confirmado su sobrina nieta, Rachel Lorraine Pullan, a través de Instagram. "Fue un gran hombre, con un gran sentido de la moral y una integridad intachable. Comenzó su trayectoria en un estudio cinematográfico, realizando tareas como el traslado de elementos de escenografía (...) fue ascendiendo hasta convertirse en productor", ha escrito en redes sociales.

Precisamente, fue uno de los productores de Steven Spielberg, con el que trabajó por primera vez como jefe de producción en 'El color púrpura', en 1985. Después de esta experiencia, el cineasta le propuso convertirse en productor. Su primera incursión fue con un título de Amblin Entertainment, 'Nuestros maravillosos aliados', en 1987, en el que fue productor asociado.

Un año después fue coproductor de 'Rain Man', de Barry Levinson. En 1991, produjo su primer largometraje para Spielberg, 'Hook'. Tras ello, Molen fue nombrado jefe de producción en Amblin, supervisando títulos como 'Los Picapiedra', 'Una pandilla de pillos', 'Pequeños gigantes', 'Casper' o 'Twister'.

Ganador de un Oscar

Para Spielberg produjo dos de sus títulos más aplaudidos en la década de los 90: 'Jurassic Park' y 'La lista de Schindler'. Por el segundo largometraje, se alzó con el Oscar a la Mejor Película, en calidad de productor, junto con el propio Spielberg y Branko Lustig. Para el aclamado cineasta, también produjo' El mundo perdido' y 'Minority Report'

Además de productor, también fue actor con pequeños papeles en títulos que había producido, como 'Rain Man' o la propia 'Parque Jurásico'.

"Era el mejor trabajo de Hollywood", declaró en una entrevista para el portal de YouTube 'Sneak on the Lot', especializado en proyectos pedagógicos a través del cine. "Podía producir cualquier película que dirigiera Spielberg y supervisar cualquier título que hiciera su compañía", expresó.

Entre sus últimos trabajos como productor figura la serie antológica 'Beyond the Medal', producción de carácter bélico que recrea historias reales de militares estadounidenses que fueron condecorados con la Medalla de Honor.

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