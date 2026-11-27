Los detalles El músico tiene clara la importancia de estas elecciones generales y advierte a los que dicen que estamos viviendo una dictadura con Pedro Sánchez. "Quien dice eso no vivió una dictadura de verdad (...) Yo estuve 11 años de mi vida en Uruguay en los que no había elecciones", recuerda.

Con el 29N como horizonte, le preguntamos a Jorge Drexler cómo afronta las elecciones generales un uruguayo arraigado en España. "Con miedo, con respeto, es un momento clave en la historia del mundo", reconoce el artista.

Frente a quienes hablan de pucherazo electoral e insisten en que llevamos ocho años de dictadura, Drexler tira de memoria. "Supongo que quien dice eso no vivió una dictadura de verdad. No sé, tenemos elecciones el domingo, ¿no? Yo estuve 11 años de mi vida en los que no había elecciones en Uruguay", advierte sobre lo que en realidad es un régimen totalitario.

A todos ellos esos que hablan de pucherazo, Drexler les recomienda" biblioteca y pasaporte". Quizás un buen consejo para aquellos jóvenes, que cantan y recuerdan un tiempo que nunca vivieron.

"La nostalgia del fascismo me da muchísimo miedo. Mi padre nació en la alemania nazi. Vengo vacunado contra el fascismo desde la cuna", asegura sobre el fascismo en los jóvenes y la idealización de algo que no sufrieron.

Y hablando de fascismo y la censura en la cultura, señala: "A mí cualquier tipo de censura me preocupa siempre mucho".

Pregunatdo sobre si teme que la censura pueda afectarle en España, Drexler recuerda que toda su formación personal "fue hecha en un sistema autoritario. Le tengo mucho miedo a la censura y a la autocensura".

De momento, algunas de las cosas que piensa y siente quedan recogidas en su último disco, 'Taracá'. "Un disco siempre es un diario para mí", confiesa. Y en este caso es además un homenaje. "Este (disco) lo hice para mi padre, porque se murió cuando estaba al principio del proyecto". "¿Le hubiese gustado a él?. Creo que sí, sobre todo porque no me metía en muchos berengenales", sentencia.

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