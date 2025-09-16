Ahora

Tras su apoyo en los Emmy

Duras críticas a Javier Bardem por posicionarse contra el genocidio en Gaza: simboliza la "estupidez" de Occidente

El contexto Estas críticas tienen lugar después de que el actor acudiera a los premios Emmy, los más prestigiosos de la televisión estadounidense, con una kufiya palestina al cuello en apoyo a los gazatíes.

Javier Bardem muestra su apoyo a Palestina en la antesala de los premios Emmy de Los Angeles
El actor Javier Bardem ha recibido muchísimas críticas por posicionarse en contra del genocidio en Gaza. 'The Telegraph' ha publicado un artículo bastante duro contra Bardem donde le ha acusado de "simbolizar la estupidez de Occidente por apoyar a Hamás".

El actor español alzó la voz para llamar a "las sanciones que deben darse al estado genocida de Israel, no solamente por el genocidio en curso, sino también por el estado de apartheid que provoca tanto desgarro". "Hay miles, decenas de miles de niños muriéndose de hambre y lo llaman autodefensa. Ahora el mundo por fin sabe lo que está sucediendo", afirmó.

En cambio, en 'The Telegraph' han asegurado que "la kufiya es un símbolo escalofriante de la peligrosa estupidez de Occidente". De hecho, ese ha sido el titular que han escogido para el artículo que crítica tan duramente a Bardem.

Así, dicen que el actor expuso "cuán equivocadas son sus ideas sobre Israel y el conflicto que hay en la Franja de Gaza". "No hay nada que exponga mejor la peligrosa superficialidad del actor y su inquina hacia Israel que el triste pañuelo, asociado a Yasser Arafat y la asesina 'resistencia' Palestina, enrollada sin cuidado alrededor de su cuello", ha escrito el diario.

En el artículo, además, aseguran que Bardem "ha mostrado su ignorancia sobre la causa que abandera" y han llegado a decir que su problema es "su ceguera moral".

