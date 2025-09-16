Ahora

adiós a un icono del cine

El último papel de Robert Redford: un cameo junto a George R. R. Martin en la serie 'Dark Winds'

Los detalles El actor de cine, fallecido a los 89 años, apareció por última vez en la pantalla en una escena de 30 segundos junto al escritor George R. R. Martin, con quien compartía la producción del proyecto.

Robert RedfordRobert RedfordArmando Gallo / Zuma Press

La última vez que Robert Redford, fallecido este martes a los 89 años, apareció en pantalla fue este mismo año, en la serie Dark Winds. Su presencia se redujo a una breve pero memorable intervención de 30 segundos junto al escritor George R. R. Martin, con quien compartía la producción del proyecto.

Aquel cameo no fue casualidad. Martin es un apasionado de las novelas de Tony Hillerman, en las que se basa la ficción. En el primer episodio de la tercera temporada, ambos aparecen jugando al ajedrez. Redford, con ironía, le espeta: "George, todo el mundo te está esperando. Haz tu movimiento". Una broma dirigida a la interminable espera de los lectores de Canción de hielo y fuego,la saga que inspiró 'Juego de tronos', por el próximo libro.

El guionista de Dark Winds, John Wirth, contó después que la idea surgió al ver a Martin bromear en el Tonight Show de Jimmy Fallon sobre su incapacidad para terminar la novela. "En principio no estaba guionizado... solo iban a estar allí jugando", relató a The Hollywood Reporter. Y añadió en Vulture: "George me dijo que tenía una imagen en la cabeza: dos tipos jugando al ajedrez en una celda de la comisaría de la policía tribal navaja. Y pensé: ¿por qué no?".

Fue una excepción a su retiro, anunciado en 2016. Aquel año, Redford decidió poner fin a una carrera colmada de éxitos y de títulos inolvidables: 'Todos los hombres del presidente' (1976), 'Dos hombres y un destino' (1969), 'Los tres días del cóndor' (1975) o 'El golpe' (1973). También dejó huella en 'Memorias de África' (1985), donde compartió cartel con Meryl Streep, y en 'El hombre que susurraba a los caballos' (1998), que lo consagró como director.

