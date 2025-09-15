Ahora

Genocidio en Gaza

Almodóvar defiende las protestas contra el genocidio en Gaza en La Vuelta: "Los políticos tienen que oír lo que dice la calle"

La letra pequeña "Creo que es lo mismo que cuando nos lanzamos a la calle para protestar contra la guerra de Irak y era como el 90 por ciento del pueblo español contra esa guerra, creo que tienen que prestar atención a los ciudadanos, que cada vez se están manifestando más", ha afirmado el cineasta.

Almodóvar defiende las protestas propalestinas en La Vuelta: "Los políticos tienen que oír lo que dice la calle"
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La sociedad española está "cada vez más concienciada sobre la barbarie". Es lo que para Pedro Almodóvar demuestra las reiteradas protestas que se han producido en La Vuelta por la presencia del equipo Israel-Premier Tech. Además, el cineasa ha afirmado que los políticos "tienen que prestar atención a los ciudadanos" respecto a estas movilizaciones.

Almodóvar ha participado en la madrileña Puerta del Sol en un acto "muy emotivo": una concentración convocada por el colectivo Artistas por Palestina para leer los nombres y apellidos de 18.500 niños y niñas gazatíes que han muerto por ataques israelíes desde octubre de 2023. "Estoy aquí por razones evidentes: porque estoy a favor de Palestina libre y porque es insoportable levantarse cada día y ver las imágenes que vemos en las noticias", ha dicho el director, que ha leído en público la carta de un niño gazatí.

"A mí me encantaría que, si quedan familiares de estas personas que han sido asesinadas, les llegara la noticia de que hay una gran plaza en Madrid donde personas que no les conocen han estado gritando su nombre y el resto de los que estábamos ahí hemos dicho que han sido asesinados", ha clamado Almodóvar. También ha defendido que en Gaza no hay una "guerra", sino un genocidio: "A esa barbarie no se le llama guerra, es una ocupación. Alguien llega, ocupa, te mata, te echa y se queda allí".

El cineasta ha asegurado que el hartazgo de la población por las actuaciones de Israel en Gaza está "aumentando" y ha destacado que se trata de una "protesta transversal", que incumbe no solo a los artistas, sino a "toda la sociedad española". "Los políticos son los que tienen que oír lo que estamos diciendo en las calles y hacer lo adecuado, porque son los que nos representan", ha añadido Almodóvar al respecto.

"Creo que es lo mismo que cuando nos lanzamos a la calle para protestar contra la guerra de Irak y era como el 90 por ciento del pueblo español contra esa guerra, creo que tienen que prestar atención a los ciudadanos, que cada vez se están manifestando más", ha apostillado Almodóvar, reclamando atención de los representantes públicos, para concluir.

Las 6 de laSexta

  1. Las protestas por Gaza en La Vuelta abren una nueva batalla política: el PP hace "responsable de cada altercado" al Gobierno
  2. Guerra de Israel en Gaza, en directo | Israel mata en una noche a al menos 20 palestinos, entre ellos nueve mujeres y niños, de Ciudad de Gaza
  3. El Govern de Mazón grabó parte de la reunión de CECOPI por la DANA, pero no se lo trasladó a la jueza
  4. El maquinista del Alvia habla por primera vez tras el juicio: "Si tengo que entrar en la cárcel, entro, pero que se sepa la verdad"
  5. Segunda jornada de huelga en Barajas con esperas de una hora para pasar los controles
  6. El asesinato de Kirk une a la derecha y la extrema derecha con un solo objetivo: demonizar a la izquierda