Ferreras, tajante: "Para estar a favor del Estado de Israel y de su pueblo, hay que estar en contra del genocidio en Gaza"

"Hay un montón de israelíes que cada día salen a protestar y se van hasta la residencia de Netanyahu; Netanyahu no es todo el pueblo de Israel", afirma el presentador y director de 'Al Rojo Vivo', Antonio García Ferreras. En el vídeo, los detalles.

Tras la exposición del periodista Pepe Luis Vázquez en la que sostiene que "el problema que tiene el PPes que está midiendo el discurso" sobre Gaza, es decir, según el periodista, que admite no entender muy bien por qué el partido hace esto, "deben de pensar que en España, si estás a favor de Israel eres de derechas y si estás a favor de Palestina eres de izquierda"; y, en cambio, asegura que "se puede estar a favor de los dos Estados y estar en contra de lo que hace Netanyahu... Veo que se está mezclando el debate ideológico".

Así, tal como apunta Antonio García Ferreras, director y conductor de 'Al Rojo Vivo', "deberían pensar que se puede estar a favor del pueblo de Israel y estar en contra del genocidio"; es más, "para estar a favor del Estado de Israel y de su pueblo, hay que estar en contra del genocidio en Gaza", asegura.

Y por ello, añade y argumenta Ferreras, "hay un montón de israelíes que cada día salen a protestar y se van hasta la residencia de Netanyahu; Netanyahu no es todo el pueblo de Israel". En el vídeo podemos ver al completo la opinión de ambos.