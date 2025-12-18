El tenso y emocionante encuentro de Arturo Valls y Gotzon Mantuliz con un lince ibérico: "Es que ha posado"

Arturo Valls y Gotzon Mantuliz consiguen encontrar y fotografiar por fin a un ejemplar de lince ibérico. El hecho de que estos animales sean escurridizos como ellos solos hace que este sea un momento único e irrepetible.

Se acerca el final de la aventura y Gotzon Mantuliz y Arturo Valls no han conseguido fotografiar al lince ibérico en la sierra de Andújar, el objetivo de este último programa de la primera temporada de Cazadores de imágenes. Una meta difícil de alcanzar, ya que se trata de un animal que, hasta hace poco, estaba en peligro de extinción, con lo que hay pocos ejemplares. Además, es especialmente huidizo.

Nuestros aventureros ya están algo nerviosos y más, después de varios intentos fallidos en los que han tenido que salir corriendo en más de una ocasión en busca del animal... para luego encontrarse con la nada.

Pero ahora sí, esta vez parece que es la definitiva. Tras una trepidante carrera por el monte, Gotzon, Arturo y el resto del equipo se montan en el jeep. "Qué estrés hasta el último minuto", se queja el aventurero, pero sin perder la esperanza.

Por fin, al llegar al lugar indicado, localizan a un lince entre unos arbustos.

El mágico momento del encuentro

Cuando por fin consiguen verlo, la magia surge. Las imágenes de este espectacular momento, reflejadas en el vídeo sobre estas líneas, hablan por sí solas. El majestuoso lince, iluminado por un rayo de luz al atardecer, arroja una estampa idílica que muy pocas personas pueden presumir de haber presenciado.

"Ha sido muy emocionante verlo de tan cerca y que de repente te mire. Y ver a Gotzon tirado en el suelo como un niño pequeño haciendo fotos, como un auténtico cazador de imágenes, ha sido increíble", dice el invitado.

Las espectaculares fotografías

Ambos se abrazan tras haber cumplido su misión. "Cuando preparábamos el programa soñábamos con encuentros así. Ha sido un lujazo", comenta el presentador del formato.

Cuando el lince se marcha, llega el momento de revisar la cámara. Las fotografías que Gotzon ha logrado tomar les dejan boquiabiertos. "¡Mira, qué pose! ¡Es que ha posado!", dice Arturo con júbilo.

Un mes después...

Gotzon viaja hasta Madrid para enseñarle a su compañero la revista National Geographic. Entre sus páginas se encuentra la instantánea del lince que consiguieron durante su aventura. "Esta es la que saqué yo con el móvil", bromea Valls, que no duda en pedir que le llamen para volver en la segunda temporada.

