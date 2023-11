El reparto de estrellas Michelin para 2024 ya se ha hecho y entre los 31 restaurantes españoles que estrenan distinción —ya sea que obtienen su primera estrella o suben de categoría— están los dos que se suman a la lista de los 'triestrellados': Disfrutar (Barcelona) y Noor (Córdoba) se suman a los 13 establecimientos que ya tenían tres estrellas Michelin, en una edición en la que ninguno de los anteriores ha perdido la máxima distinción.

Obtener tres estrellas Michelin es el máximo reconocimiento de la guía, y queda reservado para "una cocina fuera de lo común". Cuando un restaurante recibe tres estrellas Michelin, se considera que sus chefs se encuentran "en la cúspide de su carrera", elevando la cocina a "la categoría de arte" con propuestas de platos que, en ocasiones, son "llamados a convertirse en clásicos".

Aunque para obtener estrellas Michelin no necesariamente tienen que ofrecer cartas de alta cocina, los precios de los menús en este tipo de restaurantes no suelen especialmente baratos. Eso sí, entre los locales con estrellas Michelin se encuentran muchos con opciones no asequibles, sino baratas para la calidad de comida que ofrecen, como el Silabario (Vigo) o el Chirón (Valdemoro, Madrid), dos restaurantes con estrella Michelin que tienen menús por menos de 35 euros.

¿Cuánto cuesta comer en Disfrutar (Barcelona)?

Barcelona, donde se encuentra Disfrutar, es la ciudad con más restaurantes con estrella Michelin. Pero, además, este restaurante ha sido distinguido con numerosos premios de cocina a lo largo de los años. Hace solo unos meses, se convirtió en el segundo mejor restaurante del mundo, sólo por detrás de Central (Lima) —y por delante de otros dos españoles, Diverxo (Madrid) y Asador Etxebarri (Atxondo), tercero y cuarto—.

Disfrutar recibió su primera estrella Michelin en 2015 y tres años después, se convirtió en restaurante dos estrellas. El establecimiento, ubicado en el Eixample de Barcelona (en frente del mercado del Ninot), ofrece únicamente menú degustación, y no se puede optar por comer de carta. La premisa principal del menú de Disfrutar es la búsqueda del gusto con una cocina atrevida, divertida y moderna. Oriol Castro, Mateu Castañas y Eduard Xatruch son los tres cocineros que están al mando de las cocinas de Disfrutar.

Actualmente, existen varias opciones de menús, con precios que se mantienen hasta el 31 de diciembre. Al elevarse la categoría del restaurante, no obstante, no es de extrañar que con el nuevo año se suban también los precios:

Menú clásico | 275 euros

Menú Festival | 275 euros

Maridaje Disfrutar | 145 euros

Maridaje semidesalcoholizado | 165 euros

Disfrutar dispone, además, de un menú especial llamado Table #01 (o La mesa viva), una "experiencia" pensada para un mínimo de un comensal y un máximo de seis, que tiene un precio de 1.000 euros por persona en el caso de ser un único comensal y de 375 euros por persona si se trata de un grupo de cinco o seis personas. Eso sí, este menú no incluye bebida, y para sumar el maridaje hay que añadir otros 145 euros. Para comer en Disfrutar (antes del 31 de diciembre), el precio mínimo es de 275 euros más bebida o de 420 euros por cabeza con el maridaje de menor precio.

¿Cuánto cuesta comer en Noor (Córdoba)?

Con tres soles Repsol en 2023, Noor es un restaurante ubicado en Córdoba —uno de los únicamente dos locales que tienen tres soles Repsol en toda Andalucía— con una cocina basada en la historia y la cultura andalusí, dirigida por Paco Morales. La última temporada del establecimiento (2023-2024), la cocina de Noor se ha basado en una interpretación de la travesía de los andalusíes y el siglo de oro español, plasmada en tres diferentes menús:

Menú Mudéjar | 145 euros (+ 75 euros de armonía de vinos)

Menú Morisco | 170 euros (+90 euros de armonía de vinos)

Menú Al Yazira | 245 euros (+125 euros de armonía de vinos)

El primer menú es una combinación de 11 platos (cuatro entrantes, cinco platos principales y dos postres), mientras que el segundo suma cuatro platos más (cuatro entrantes, nueve principales y dos postres) y el último está compuesto por 20 (cuatro entrantes, 13 principales y tres postres).

Las tres estrellas le llegan a Noor cuatro años después de subir a la categoría de restaurante dos estrellas, reconocimiento que obtuvo en 2019. Su primera estrella Michelin le llegó en 2016.