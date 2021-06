La archiconocida cantante, modelo y actriz estadounidense Britney Spears está en medio de un proceso judicial para acabar con la tutela que su padre ejerce sobre él. Una "situación de control", según indica la artista, que habría estado sufriendo durante más de 13 años.

En este sentido, tal y como recoge el diario New York Times, Spears ha estado todo este tiempo bajo las decisiones de su progenitor, Jamie Spears, quien la habría privado de muchos aspectos de su vida personal. Desde la administración de su fortuna —según el rotativo, no puede acceder a más de 1.670 euros a la semana—, hasta sus salidas personales, la imposibilidad de conducir e incluso ver a sus hijos de forma libre.

Spears describe un panorama desolador: "Lloro todos los días, quiero recuperar mi vida"

Este miércoles la cantante habló por primera vez ante la jueza. En una declaración telefónica, compareció ante el Tribunal Superior de los Ángeles para dar su versión, en la que detalló algunos de los aspectos más escabrosos de la relación con su padre y de cómo habría sido su sometimiento en el mundo del espectáculo.

En esta línea, la intérprete denunció ante la magistrada cómo el control al que ha sido sometida es máximo, hasta el punto de que la influencia de su padre llega a algunos de los espacios más íntimos de la artista. Así, Spears denuncia por ejemplo que tiene un dispositivo intrauterino (DIU) que le gustaría quitarse, debido a que quiere tener otro hijo. Algo que, según su versión, no ha sido permitido por sus tutores.

"Me gustaría avanzar progresivamente y quiero tener lo que es de verdad. Quiero poder casarme y tener un bebé. Tengo un DIU dentro de mí para no quedarme embarazada. No puedo casarme ni tener un bebé", llegó a denunciar.

Ante esto, la cantante ha confesado algunos de sus sentimientos más profundos, que giran en torno al malestar que le han generado todos estos años: "No estoy feliz. No puedo dormir, estoy enfadada, estoy deprimida. Lloro cada día, solo quiero recuperar mi vida, han pasado 13 años y ya es suficiente", lanzó.

Asimismo, Spears detalló otras tantas circunstancias extremas en el ámbito laboral: concretamente, cuenta que fue sometida a varias evaluaciones psiquiátricas, que se le han administrado diferentes medicamentos y que se le ha obligado a seguir trabajando a pesar de haber pedido descansos en más de una ocasión. Todo ello mientras su padre, dueño de esta tutela, aprobaba esta forma de vida.

Una presión que llevó a la artista a admitir públicamente el malestar físico y, sobre todo, psicológico que está viviendo con esta situación. Así, en su declaración aseguró que "después de decirle a todo el mundo" que estaba bien, admite que "es una mentira".

Por su parte, Jamie Spears y su equipo han negado rotundamente estas acusaciones, reiterando que sólo piensan en los intereses de su hija: "Que Britney esté segura y que no se aprovechen de ella es su prioridad número 1", apuntó Vivian Thoreen, abogada de Jamie Spears, en una entrevista con la NBC en marzo. En esta línea, este mismo miércoles un abogado del padre lanzó también otro mensaje: "El Sr. Spears lamenta ver a su hija sufriendo y con tanto dolor. El Sr. Spears quiere mucho a su hija y a su hermana", sentenció.

#FreeBritney: los fans se vuelcan en el apoyo a Spears

Mientras Spears hablaba en el juicio, un centenar de personas se estaba manifestando bajo el lema #FreeBritney, con el que sus fans e incluso algunas celebridades han querido crear una red de apoyo para la artista.

En este sentido, se trata de un lema que tomó impulso este año tras el estreno del documental 'Framing Britney', una cinta elaborada por el New York Times en la que se repasan algunos de los momentos más duros de la vida de la cantante. Ante esto, este miércoles sus seguidores volvieron a dar la cara por ella.

"Estoy enfadada, pero a la vez me siento feliz porque haya podido hablar después de tantos años, y el mundo ha podido escuchar todo lo que le están haciendo", declara una de las manifestantes, que llevaba una pancarta, a la Agencia Efe. "No nos importa si vuelve a actuar o no, queremos que sea feliz y libre", concluyó otro fan.

De Justin Timberlake a Mariah Carey: los famosos también lanzan sus mensajes

Después de que se conocieran los testimonios de la cantante en el tribunal de los Ángeles, no solo han salido a las calles centenas de seguidores, sino que en redes sociales, multitud de celebridades han querido arropar a Britney Spears.

Para empezar, el cantante y actor Justin Timberlake ha escrito en su cuenta de Twitter: "Después de lo que hemos visto hoy, todos deberíamos apoyar a Britney en este momento". También Mariah Carey le ha lanzado un cálido "Te queremos, Britney", mientras que Khloé Kardashian subraya: "Nadie debería ser tratado así. Mantente fuerte, reina. Te mereces algo mejor".

Hasta la app de citas Grindr ha querido mandar todo su "amor" a la cantante estadounidense: "Te queremos, Britney".