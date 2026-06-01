'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi, adelanta su estreno en cines al 25 de septiembre

El contexto La buena noticia llega después de que Los Javis hayan marcado un nuevo hito en el cine español al ganar el premio a la Mejor Dirección en el Festival de Cannes, donde recibió una ovación de 20 minutos la noche de su estreno.

'La bola negra', dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, se estrenará en cines el 25 de septiembre, tras el éxito de Los Javis en Cannes, donde ganaron el premio a la Mejor Dirección. La película recibió una ovación de 20 minutos y elogios de la crítica. Inspirada en una obra inacabada de Federico García Lorca, la historia sigue las vidas interconectadas de tres hombres en distintas épocas, explorando temas de sexualidad, deseo y herencia. Cuenta con un elenco destacado, incluyendo a Penélope Cruz y Glenn Close. Es una producción de Movistar Plus y Suma Content Films, con la participación de Atresmedia.

'La bola negra', la nueva película de Javier Calvo y Javier Ambrossique cuenta con la participación de Atresmedia, se estrenará en cines el 25 de septiembre. Una noticia que llega después de que Los Javis hayan marcado un nuevo hito en el cine español al ganar el premio a la Mejor Dirección en el Festival de Cannes. La película, además, recibió una ovación de 20 minutos la noche de su estreno y recibió los elogios de la crítica española e internacional.

Esta historia, que toma su título de una obra inacabada de Federico García Lorca, cuenta con un reparto encabezado por Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes, Lola Dueñas, Penélope Cruz y Glenn Close. Se trata de un filme que narra las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas. Tres existencias íntimamente ligadas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia; y una de las últimas obras, inacabada, de Federico García Lorca.

'La bola negra' es una película original de Movistar Plus y Suma Content Films en coproducción con El Deseo y Le Pacte, que además cuenta con la participación de Atresmedia. Ahora, su estreno en salas de cine españolas se adelanta al 25 de septiembre de la mano de la distribuidora Elastica. Será Goodfellas, la que se encargará de las ventas internacionales.

Atresmedia Cine ya lleva 25 años siendo uno de los principales motores de la industria cinematográfica española. La productora del grupo Atresmedia nació con el objetivo de fomentar el cine español en la gran pantalla, utilizando al máximo el potencial de ATRESMEDIA, con sus canales de televisión y cadenas de radio, como vías de comunicación.

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