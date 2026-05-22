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Éxito en Cannes

'La bola negra', la reivindicación de la sexualidad de Lorca, conquista a Cannes: "Estudiarle solo como poeta es homofobia"

Los detalles Javier Ambrossi y Javier Calvo han sacudido el Festival de Cannes con 'La bola negra', una cinta que mira a Lorca desde un prisma más completo, que mira "su identidad política" y "a quien amaba".

Actores y creadores de 'La bola negra' en Cannes
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"Nunca se ha hablado de su sexualidad" y "negarle, estudiarle sin esos sentimientos, ha sido homofobia". 'La bola negra' ha sacudido el Festival de Cannes con una cinta que reivindica la sexualidad de Federico García Lorca. "Hay que reivindicarle en su totalidad, en su identidad política, en a quien amaba", ha señalado Javier Calvo.

'La bola negra' recibía en su pase en Cannes 15 minutos de ovación. Es la película que ha cosechado la ronda de aplausos más larga de la presente edición. Penélope Cruz no podía ocultar sus lágrimas de emoción. "No estamos locos, una película no puede cambiar el mundo pero puede hacer las cosas mejor", ha defendido la actriz.

Lo nuevo de Los Javis nace de cuatro páginas escritas por Lorca de la que iba a ser su primera novela. Una novela que nunca llegó a ser una realidad porque le mataron. Pero ha sido suficiente para inspirar esta cinta.

"Queremos hablar de aquellos que no tuvieron una voz, que no pudieron amar, que no pudieron existir, que no pudieron vivir y tuvieron que callar; y a los que asesinaron, para que no vuelva a pasar en el futuro", ha explicado Calvo tras poner en pie a toda la sala.

"La comunidad LGTBIQ+ necesita referentes", ha añadido Javier Ambrossi. "Si ocultas esa parte de su sexualidad, nos está robando un referente, para mí hubiera tenido una importancia muchísimo más grande" si hubiera conocido bien esa parte de su vida, ha agregado.

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