'La bola negra', la reivindicación de la sexualidad de Lorca, conquista a Cannes: "Estudiarle solo como poeta es homofobia"

Los detalles Javier Ambrossi y Javier Calvo han sacudido el Festival de Cannes con 'La bola negra', una cinta que mira a Lorca desde un prisma más completo, que mira "su identidad política" y "a quien amaba".

'La bola negra', una película que reivindica la sexualidad de Federico García Lorca, ha sacudido el Festival de Cannes, recibiendo 15 minutos de ovación, la más larga de la edición. Dirigida por Los Javis, la cinta se inspira en cuatro páginas de una novela inacabada de Lorca, quien fue asesinado antes de completarla. Javier Calvo y Javier Ambrossi destacan la importancia de reconocer la totalidad de la identidad de Lorca, incluyendo su sexualidad, para ofrecer referentes a la comunidad LGTBIQ+. Penélope Cruz, emocionada, subrayó que aunque una película no cambia el mundo, puede mejorarlo.

"Nunca se ha hablado de su sexualidad" y "negarle, estudiarle sin esos sentimientos, ha sido homofobia". 'La bola negra' ha sacudido el Festival de Cannes con una cinta que reivindica la sexualidad de Federico García Lorca. "Hay que reivindicarle en su totalidad, en su identidad política, en a quien amaba", ha señalado Javier Calvo.

'La bola negra' recibía en su pase en Cannes 15 minutos de ovación. Es la película que ha cosechado la ronda de aplausos más larga de la presente edición. Penélope Cruz no podía ocultar sus lágrimas de emoción. "No estamos locos, una película no puede cambiar el mundo pero puede hacer las cosas mejor", ha defendido la actriz.

Lo nuevo de Los Javis nace de cuatro páginas escritas por Lorca de la que iba a ser su primera novela. Una novela que nunca llegó a ser una realidad porque le mataron. Pero ha sido suficiente para inspirar esta cinta.

"Queremos hablar de aquellos que no tuvieron una voz, que no pudieron amar, que no pudieron existir, que no pudieron vivir y tuvieron que callar; y a los que asesinaron, para que no vuelva a pasar en el futuro", ha explicado Calvo tras poner en pie a toda la sala.

"La comunidad LGTBIQ+ necesita referentes", ha añadido Javier Ambrossi. "Si ocultas esa parte de su sexualidad, nos está robando un referente, para mí hubiera tenido una importancia muchísimo más grande" si hubiera conocido bien esa parte de su vida, ha agregado.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido