Se cumplen 20 años sin Rocío Jurado, una mujer con un discurso adelantado a su tiempo que se convirtió 'en la más grande'

Los detalles La localidad gaditana de Chipiona ha recordado con cientos de flores a su vecina más admirada, Rocío Jurado, en el 20 aniversario de su muerte.

Rocío Jurado, fallecida el 1 de junio de 2006, sigue siendo recordada como "la más grande" 20 años después de su muerte. En su tiempo, su modernidad quizás pasó desapercibida, pero hoy sus entrevistas revelan su discurso feminista y su apoyo a la comunidad LGTBI. Con respuestas ingeniosas, como cuando una periodista le preguntó por su talla de sujetador y ella respondió sobre la importancia del "sujetador mental", Rocío desafió estereotipos. En Chipiona, su localidad natal, se le rindió homenaje con flores en su 20 aniversario. Su legado perdura, como demuestra Javier, quien viajó desde La Palma para honrarla.

Rocío Jurado murió el 1 de junio de 2006. Hoy, se cumplen 20 años de la muerte de la mujer que terminó convirtiéndose en 'la más gande'. Quizás muchos no se dieron cuenta es su momento de lo moderna que era, aunque ahora todos somos conscientes de ello al recordar cómo hablaba en las entrevistas que realizaba.

"¿Me puede decir su talla de sujetador?", le llegó a preguntar una periodista, a lo que la artista respondió dejando claro que a ella solo le interesa la talla del "sujetador mental". "Ese que te tendrías que haber puesto para no hacer esas preguntas", le señalaba.

Tal vez, el prejuicio a la etiqueta de folclórica los hizo sordos a su discurso feminista. "Se trata de igualar conceptos, de igualar situaciones", destacaba, una defensa que también realizaba hacia las personas LGTBI.

"Tenemos el deber moral para con los seres humanos, que son ellos, de darle mucho cariño y mucho sitio", recalcaba justo cuando estaba recién despenalizada la homosexualidad en España.

Rocío Jurado fue la primera en cantar como solista femenina unas letras reivindicando el derecho de la mujer al placer. Hoy, en su Chipiona, le han rendido homenaje en el 20 aniversario de su muerte.

La localidad gaditana ha recordado con cientos de flores a su vecina más admirada, Rocío Jurado. "Rocío sigue estando presente en Chipiona", afirma en el acto el alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero.

Precisamente, hace poco, gracias a un vídeo aleatorio de YouTube, Javier le descubrió y ahora ha querido venir expresamente desde La Palma para visitar su monumento. "Es mi consuelo, mi refugio, la escucho a diario", reconoce.

Una historia que demuestra que aunque Rocío Jurado se fue hace tiempo, no se fue muy lejos, y es que no íbamos a apodar 'la más grande' a cualquiera.

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