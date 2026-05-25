Penélope Cruz sorprende con un vestido vintage en la última noche de Cannes

Penélope Cruz ha sorprendido en la última noche de Cannes cambiadno de firma de cabecera. Y es que la actriz de 'La bola negra', ha dejando atrás Chanel y ha apostado por un diseño vintage del libanés Georges Chakra.

Alfonso Arús confiesa que, en esta edición, el Festival de Cannes se le ha hecho "muy largo" porque ya visto a "Demi Moore con 12 looks diferentes". En la última noche del Festival, Penélope Cruz ha sorprendido dejando atrás su firma de cabecera, Chanel, y apostando por un diseño vintage del libanés Georges Chakra. Por otro lado, Javier Ambrossi y Javier Calvo, Los Javis, han conquistado esta 79 edición del Festival de Cannes tras recibir el premio a Mejor Dirección por su película 'La bola negra', la película en la que participa Penélope.

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