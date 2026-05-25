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Penélope Cruz sorprende con un vestido vintage en la última noche de Cannes

Penélope Cruz ha sorprendido en la última noche de Cannes cambiadno de firma de cabecera. Y es que la actriz de 'La bola negra', ha dejando atrás Chanel y ha apostado por un diseño vintage del libanés Georges Chakra.

Penélope Cruz sorprende con una vestido vintage en la última noche de Cannes

Alfonso Arús confiesa que, en esta edición, el Festival de Cannes se le ha hecho "muy largo" porque ya visto a "Demi Moore con 12 looks diferentes". En la última noche del Festival, Penélope Cruz ha sorprendido dejando atrás su firma de cabecera, Chanel, y apostando por un diseño vintage del libanés Georges Chakra. Por otro lado, Javier Ambrossi y Javier Calvo, Los Javis, han conquistado esta 79 edición del Festival de Cannes tras recibir el premio a Mejor Dirección por su película 'La bola negra', la película en la que participa Penélope.

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