Bad Bunny estrena una colección exclusiva con Zara antes de comenzar sus 12 conciertos en España

Un guiño a España en la Super Bowl de Bad Bunny y alguna incógnita en torno a su outfit de Zara

El contexto El cantante puertorriqueño comenzará su gira 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour' en España (12 conciertos en total: 10 en Madrid y dos en Barcelona) el 22 de mayo. El cantante ya colaboró con la marca gallega en su famosa actuación de la Super Bowl

Bad Bunny y Zara han lanzado la colección 'Benito Antonio' en Plaza Las Américas, San Juan, Puerto Rico. La colaboración exclusiva ha generado gran expectación, especialmente tras ver al cantante puertorriqueño salir de la tienda con productos de su línea. El logotipo de la colección ya había sido visto en la Met Gala. Actualmente, la colección solo está disponible en San Juan y en la web de Zara. Bad Bunny ha lucido diseños de Zara en eventos importantes como el Super Bowl y la Met Gala. Zara, parte del grupo Inditex, es la marca de moda más valiosa del mundo, según Kantar. Bad Bunny reanudará su gira en Europa, comenzando en Barcelona el 22 de mayo de 2026, con presentaciones en varias ciudades europeas.

Bad Bunny y Zara han lanzado este sábado una colaboración exclusiva con la presentación de su nueva colección 'Benito Antonio', en el centro comercial de Plaza Las Américas, en San Juan, Puerto Rico.

El cantante puertorriqueño y exponente urbano desató la euforia entre las personas presentes en el centro comercial y causó un gran revuelo en las redes sociales al ser captado saliendo de la tienda de Zara con las manos llenas de la mercancía de su línea de ropa.

El logotipo de esta inédita colección ya había sido revelado anteriormente, ya que estaba impreso en la silla en la que se preparó para la Met Gala. De momento, solo se puede acceder a la colección en el local del centro comercial en San Juan y en la página web de Zara.

El puertorriqueño apostó este año por la marca española en varias ocasiones, el conjunto blanco con el que la estrella puertorriqueña Bad Bunny actuó en el descanso del Super Bowl y el vestuario que llevó en la alfombra roja del Met Gala fueron diseñados por Zara.

Entonces, Bad Bunny agradeció por el atuendo que lució en su actuación de la Super Bowl con un ejemplar de la prenda y un mensaje a cada empleado de Zara, un gesto que fue aplaudido por sus fanáticos.

Según el último informe Kantar, Zara es la marca de moda más valiosa del mundo (superando a Nike) superando los 44.000 millones de dólares y con un crecimiento del 18 % anual en su valor.

El grupo Inditex, dentro del que está Zara, se mantiene además como la empresa de mayor peso de la bolsa española, con una capitalización de 153.000 millones de euros.

El ganador al Grammy de 'Álbum del Año' por su último álbum 'Debí tirar más fotos' reanudará su gira homónima del disco, el próximo 22 de mayo en Barcelona, tras hacer un descanso después de su tour por América. Bad Bunny se presentará este verano por Europa con todas las entradas vendidas en España donde actuará también en Madrid, en Portugal, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suecia, Polonia, Italia y Bélgica.

La gira de Bad Bunny en España comenzará oficialmente el 22 de mayo de 2026 en el Estadi Olímpic de Barcelona, volverá a tocar el 23 en la ciudad condal y el 30 de mayo comenzarán sus 8 conciertos en Madrid, en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

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