El Festival de Cannes entrega por sorpresa una Palma de Oro de honor a John Travolta: "Es más que un Oscar"

¿Qué ha pasado? El actor, conocido por sus papeles en 'Grease' o 'Pulp Fiction', está en el certamen para estrenar la película en la que debuta como director, que está basada en el amor que siente por el mundo de la aviación.

El Festival de Cannes sorprendió al entregar una Palma de Oro de honor a John Travolta, quien emocionado afirmó que el premio es "más que un Oscar". Travolta, protagonista de 'Grease' y 'Pulp Fiction', recordó una conversación con Thierry Frémaux sobre su debut como director con 'Ven a volar conmigo', película basada en su novela de 1997 que refleja su amor por la aviación. La obra, inspirada en su infancia, fue presentada en Cannes con su hija, Elle Bleu, como parte del elenco. Esta es la segunda Palma de Oro otorgada este año, tras la de Peter Jackson y antes de la de Barbra Streisand.

El Festival de Cannes ha entregado por sorpresa una Palma de Oro de honor a John Travolta que, emocionado, ha afirmado que el premio es "más que un Oscar". "No puedo creerlo, me dijiste que sería una noche especial pero no sabía que sería esto", ha expresado completamente sorprendido a Thierry Frémaux, delegado general del certamen.

"Las películas que más he amado en mi vida han ganado la Palma de Oro. No me lo puedo creer", ha compartido el protagonista de películas como 'Grease' o 'Pulp Fiction'.

Además, ha recordado una charla con Frémaux en noviembre por su debut como director, con un 'Ven a volar conmigo' que ni pensaba que fuera a ser aceptado por Cannes.

Pero sí, sí la han incluido. En una de las secciones fuera del festival, con el actor llegando para presentarla junto a Elle Bleu, su hija, que participa como actriz en el filme.

La película adapta una novela publicada por Travolta en 1997 y refleja su amor por la aviación. "De niño, le encantaba ver despegar los aviones desde el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, cerca de su casa. Empezó a volar con solo 15 años, obtuvo su primera licencia de piloto a los 22 y, desde entonces, ha conseguido numerosas certificaciones como piloto", señaló el certamen francés cuando anunció la participación de Travolta en Cannes.

Es una afición que le ha permitido acumular cerca de 9.000 horas de vuelo, pilotando aviones en películas como 'Mira quién habla', de 1989, y 'Broken Arrow', de 1996.

La historia de 'Ven a volar conmigo' está inspirada en los recuerdos de la infancia de Travolta, con Clark Shotwell interpretando al joven entusiasta de la aviación mientras que el de su madre recae en Kelly Eviston-Quinnett.

Ella Bleu Travolta y Olga Hoffmann dan vida a las azafatas de los vuelos que la madre y el hijo tienen que tomar para hacer un interminable viaje lleno de escalas.

Esta es la segunda Palma de Oro que ha entregado este año el festival, tras la recogida en la ceremonia de apertura por el director neozelandés Peter Jackson. Queda aún una tercera, para Barbra Streisand, en la gala de clausura.

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