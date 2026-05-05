Bad Bunny, con canas y de Zara, Madonna representando el universo surrealista de Leonora Carrington y todo lo mejor de la Met Gala 2026

Los detalles El arte fue el gran protagonista de la Met Gala 2026, conocida como la "gran fiesta de la moda", cuya anfitriona es la todopoderosa Anna Wintour. La ceremonia se celebró en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y vimos, sin duda, grandes obras de arte.

La Met Gala 2026, celebrada el 4 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, tuvo como tema "La moda es arte", invitando a las celebridades a convertirse en lienzos vivientes. Bad Bunny sorprendió con un look que jugaba con el tiempo, mientras que Madonna exploró el surrealismo de Leonora Carrington. Claire Foy encarnó el escandaloso retrato Madame X de John Singer Sargent, y Rachel Zegler representó a Lady Jane Grey de Paul Delaroche. Hunter Schafer se inspiró en una obra de Klimt y Cardi B en la escultura 'La muñeca' de Hans Bellmer. La anfitriona Anna Wintour garantizó una noche llena de momentos inolvidables.

Este lunes, 4 de mayo, las grandes estrellas de las artes se vistieron como auténticas obra de arte para la Met Gala 2026, una ceremonia que se celebró en Museo Metropolitano de Arte, (conocido como "The Met") en Nueva York, y donde el 'dress code' fue 'La moda es arte', animando así a los y las celebrities a convertirse en auténticos lienzos vivientes.

Bad Bunny hizo de su cuerpo el lienzo, apareciendo con canas, arrugas, bastón y un traje de Zara, jugando así con la idea del tiempo y la gran Madonna se tomó su tiempo para representar el universo surrealista de Leonora Carrington.

La actriz Claire Foy posó como el retrato Madame X, de John Singer Sargent, esa pintura de una mujer libre que escandalizó a todo París; y también lo hizo con el tirante caído como el artista, que luego se arrepintió.

Rachel Zegler fue Lady Jane Grey (1833) de Paul Delaroche, en su triste final y Hunter Schafer se convirtió en una niña de nueve años pintada por Klimt, y su cola como el fondo. Y la rapera Cardi B es la famosa escultura 'La muñeca' en la que Hans Bellmer se pregunta por qué el cuerpo no puede ser de otra manera.

Porque anoche hubo quien, si no vean a la presentadora Heidi Klum, le pareció poco lo de vestirse y se talló, directamente, en marmol o a la yotuber Emma Chamberlain, que triunfó lanzandose sin miedo al azúl inquietante de una noche estrellada soñada por Van Gogh.

Una vez más, la Met Gala 2026, cuya anfitriona es la todopoderosa Anna Wintour, volvió a dejarnos momentos inolvidables para la posteriodad del mundo de la moda.

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