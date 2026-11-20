María Martínez demuestra por qué es una de las más reconocidas autoras de romántica en España con la historia de Joel y Anna, dos personajes destinados a encontrarse.

Joel tiene una deuda pendiente. Hace dos años, su madre fue atropellada en su ciudad, Boston. En plena tormenta de nieve un coche perdió el control y se llevó por delante a varias personas. Joel estaba cerca, llegó casi a la vez que los sanitarios y vio cómo una chica joven le sujetaba la mano a su madre y la tapaba con su propia sudadera, a pesar de las heridas que ella misma había sufrido.

Su madre falleció esa noche y, cuando en el hospital les entregaron sus pertenencias, entre ellas estaba la sudadera de aquella chica misteriosa a la que jamás volvió a ver. Solo tenía un dato, un nombre cosido en una pequeña etiqueta en la sudadera: Anna.

Joel pasa dos años buscando a la chica que ayudó a su madre cuando estaba a punto de morir

Joel se pasó dos años buscándola, removiendo cielo y tierra por todo Boston, pero sin dar con ella. Quería darle las gracias, preguntarle si su madre le había dicho algo en aquellos últimos momentos. Revivir a su madre de alguna manera. Cuando aceptó que, si no la había encontrado, es que tenía que ser así y que la ausencia de su madre no podía sustituirla con aquella mujer, entonces fue cuando sucedió.

Paseando por la calle, observa cómo un tipo le roba la mochila a una chica y sale tras el ladrón. Jugándose el pellejo, recupera el macuto y al devolvérselo a su dueña, la encuentra.

Mensajes en tazas de café

Pero Anna no es una persona fácil. Es desconfiada, esquiva y misteriosa. No quiere conocerle, ni entablar una relación de amistad. Responde sus preguntas con brevedad y de modo cortante. Todo lo que Joel había imaginado se desmorona. Sin embargo, no se rinde. La invita a visitar el café que tiene con su hermano junto al puerto, aunque no espera que acuda.

Joel recorre un camino tortuoso para salvar las murallas, limar los pinchos y atravesar la coraza que protege el interior de Anna

Y una mañana, inesperadamente, Anna se presenta allí. Joel no se atreve a acercarse para no enfadarla, así se las gasta Anna. Así que manda a una camarera con una taza con un mensaje divertido. Desde la cocina observa su reacción y cuando Anna sonríe, creyéndose no observada, Joel se enamora.

Empezará entonces un camino tortuoso para conseguir salvar las murallas, limar los pinchos y atravesar la coraza que protege el interior blandito de Anna. Para ello Joel recurrirá a las tazas de café, pero también hará caso a todas las ideas que se le pasan por la cabeza, a su instinto alocado de buen corazón y a sus encantos.

María Martínez, romántico seguro de vida

Que se iban a enamorar, lo sabíamos todos desde la primera página. Pero el recorrido que dibuja María Martínez en Mensajes en tazas de café es tremendamente entretenido y está perfectamente dibujado. Los personajes son creíbles, sus personalidades están justificadas, sus reacciones son comprensibles y nada parece forzado.

Y aunque parezcan detalles obvios en una novela, la avalancha de títulos del género romántico, muchos de ellos totalmente prescindibles, hace que se agradezcan enormemente. Es más, leer a María Martínez nos reconcilia con el género y volvemos a entender por qué molan estas historias.

El triunfo del amor en los libros de María Martínez nunca es obvio, tiene que superar un montón de obstáculos

El triunfo del amor en sus libros nunca es obvio, tiene que superar un montón de obstáculos, muchos de ellos capaces de llevarse más de media relación por delante. Pero todo tiene un sentido, un trayecto, un poso. No hay maniquís estereotipados, sino personajes con un alma propia peleando por su corazón.

Lo ha demostrado de sobra en Cuando no queden más estrellas que contar, La magia de las casualidades imposibles o Lo que la nieve susurra al caer. Títulos por los que ha superado el medio millón de ejemplares vendidos solo en España y con los que está emprendiendo la conquista de nuevos mercados.

Sigue el canal de Ahora Qué Leo en WhatsApp para estar al tanto de todas nuestras reseñas, reportajes y entrevistas.