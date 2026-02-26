La enemistad de De Niro con Trump continúa: el actor pide su salida y el mandatario lo tacha de "inestable"

Los detalles En una entrevista en el pódcast 'The Best People', el actor Robert De Niro se ha mostrado alarmado por el rumbo político de Donald Trump, a quien calificó como "el enemigo de este país" y ha advertido: "Va a arruinarlo".

La postura del actor Robert De Niro frente a Donald Trump no es nueva. Desde el primer mandato del republicano en la Casa Blanca (2017–2021), el intérprete neoyorquino ha sido uno de sus críticos más contundentes y no ha suavizado su discurso ante las nuevas políticas impulsadas por el líder republicano.

De Niro ha reiterado su preocupación en una entrevista con la periodista y analista política Nicolle Wallace, conductora del pódcast 'The Best People'. En la conversación, publicada el lunes 23 de febrero, el actor se mostró visiblemente alarmado por el rumbo político del presidente, a quien calificó como "el enemigo de este país". "Quiero mi país de vuelta. No quiero a los MAGA —el movimiento Make America Great Again, que promueve el 'America First'— con la bandera estadounidense como si fueran los únicos estadounidenses", afirmó.

El actor lanzó además una advertencia inquietante: "No nos engañemos. Él no se ira", sostuvo, asegurando que Trump no bromea cuando habla de interferir en el sistema electoral. Ante ese escenario, De Niro llamó a la movilización ciudadana de cara a las elecciones de medio mandato: "Tenemos que obligarlo a irse".

Fiel a su estilo directo, cargó duramente contra el mandatario: "Es un idiota. Tenemos que deshacernos de él. Va a arruinar al país. Todo por lo que este país ha trabajado y lo que representa, lo está destruyendo ante nuestros ojos".

Trump, por su parte, tampoco ha permanecido en silencio. A través de su red social, ha respondido calificando al actor de "perturbado" y "demente con bajo coeficiente intelectual", en una línea de ataques personales habitual en su retórica pública.

El enfrentamiento entre ambos viene de lejos. Durante la campaña de 2016, el 8 de octubre, De Niro declaró: "Habla de querer golpear a la gente en la cara. Bueno, a mí me gustaría golpearlo en la cara a él". Más recientemente, el 12 de marzo de 2024, volvió a arremeter contra el presidente con un exabrupto público, y el 28 de mayo de 2024 lo describió como "un playboy de pacotilla que miente para aparecer en los tabloides", acusándolo de estar dañando gravemente a Estados Unidos y de convertir el miedo y el acoso a los migrantes en prácticas de gobierno.

