La NASA realizará experimentos desde aviones y globos en España e Islandia durante el eclipse

Los detalles Un equipo científico financiado por la NASA perseguirá la sombra de la Luna a bordo de un avión de investigación de gran altitud WB-57 para investigar la dinámica de la corona solar.

La NASA llevará a cabo experimentos desde aviones y globos en España e Islandia durante el eclipse solar total del miércoles 12 de agosto para recopilar datos clave sobre el Sol y la Tierra. Según un comunicado, un equipo científico financiado por la NASA perseguirá la sombra de la Luna a bordo de un avión de investigación de gran altitud WB-57 para investigar la dinámica de la corona solar.

"El Proyecto Nacional de Globos para el Eclipse (Nationwide Eclipse Ballooning Project), respaldado por la NASA, enviará a estudiantes de varias universidades estadounidenses a Islandia y España para lanzar globos científicos antes, durante y después del eclipse, con el fin de investigar cómo el oscurecimiento temporal de nuestros cielos durante el fenómeno afecta a la atmósfera terrestre", explica la NASA en el texto.

Además, la NASA hará una cobertura oficial del eclipse a través de sus plataformas digitales, transmitiendo la fase de totalidad primero desde Islandia y, posteriormente, desde España.

El miércoles 12 de agosto, se podrá ver un eclipse solar total desde partes de Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y un pequeño rincón de Portugal. Observadores en otras zonas del hemisferio norte, incluyendo partes de EEUU, Canadá, Europa y el noroeste de África, podrán presenciar un eclipse solar parcial.

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