Las 11 zonas donde observar el eclipse solar de agosto sin salir de Madrid

La Comunidad de Madrid ha preparado una serie de actividades culturales y educativas en torno al eclipse solar total, que será visible en España el 12 de agosto de 2026.

Para muchos, el eclipse solar de agosto formará parte de sus vacaciones. Para ellos, es más sencillo elegir el destino desde donde observarlo, por lo que pueden escoger entre alguno de los muchos puntos del país donde la totalidad tendrá más duración y será más sencillo disfrutar del evento astronómico. Sin embargo, para los que no están de vacaciones también es una oportunidad única de vivir una experiencia única.

Si el 12 de agosto tienes previsto estar en Madrid y no puedes viajar a otro lugar, también hay muchos lugares donde ver el eclipse. La Comunidad de Madrid, de hecho, ha preparado una programación con actividades culturales y educativas para este día, en 11 municipios señalados para observar el eclipse.

A partir de las 20:30h, "la naturaleza nos va a obsequiar con uno de los espectáculos más apasionantes que nos podamos plantear", ha señalado el catedrático de Astrofísica en la Universidad Complutense de Madrid y codirector del Clúster de Madrid de Innovación Tecnológica y Talento (CITT), Jesús Gallego. Los mejores lugares para observar el eclipse en la Comunidad de Madrid son:

Somosierra → 1 minuto y 29 segundos

→ 1 minuto y 29 segundos Buitrago de Lozoya → 1 minuto y 19 segundos

→ 1 minuto y 19 segundos La Cabrera → 1 minuto y 11 segundos

→ 1 minuto y 11 segundos El Molar → 1 minuto y 1 segundo

→ 1 minuto y 1 segundo Meco → 55 segundos

→ 55 segundos San Agustín de Guadalix → 53 segundos

→ 53 segundos Puerto de Navacerrada → 49 segundos

→ 49 segundos Colmenar Viejo → 43 segundos

→ 43 segundos Alcalá de Henares → 41 segundos

→ 41 segundos Tres Cantos → 36 segundos

→ 36 segundos San Sebastián de los Reyes → 35 segundos

Gallego recuerda que durante la duración del evento, "se combinan el movimiento de la luna, la tierra y el sol, de manera que la luna nos oculta durante unos minutos el sol". La Comunidad de Madrid ha avanzado que ofrecerá actividades durante el 12 de agosto, en lo que ha denominado la 'fiesta del eclipse', con todo tipo de servicios, accesos sencillos, entretenimiento e incluso la posibilidad de adquirir gafas homologadas para verlo.

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