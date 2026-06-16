Los 4 consejos de la NASA para fotografiar el eclipse solar de agosto con éxito

Si quieres intentar tomar fotografías del eclipse solar que tiene lugar el 12 de agosto y que será visible en España sigue estas recomendaciones de la agencia aeroespacial de Estados Unidos.

El 12 de agosto de 2026 tiene lugar un evento astronómico único para muchos, extraordinario para todos: una gran parte de España quedará bajo la franja de la totalidad de un eclipse solar total, el primero visible desde la España peninsular en más de un siglo. Y aunque muchos preferirán buscar el mejor sitio para observarlo y, simplemente, disfrutar del espectáculo, otros intentarán plasmarlo en fotografías para tener un recuerdo de tal acontecimiento.

Dejando a un lado a los fotógrafos profesionales, que saben cómo hacerlo, ¿hay alguna recomendación para fotografiar el eclipse solar? Sí, muchas. La NASA, de hecho, tiene una pequeña selección de consejos muy útiles a la hora de tratar de tomar imágenes del momento en el que el sol se ocultará en el cielo del atardecer. Estas son las 4 recomendaciones de la NASA para fotografiarlo:

1) Lo primero, la seguridad: cuida tus ojos (y tu cámara)

Mirar directamente al sol es peligroso, siempre, pero cuando tiene lugar un eclipse solar lo es más, porque tratamos de mantener la vista durante más tiempo fijada en el astro rey. Recuerda que mirar al eclipse es posible, siempre y cuando se haga con gafas homologadas; de lo contrario, tu vista puede sufrir mucho y llegar a tener daños permanentes. Pero también hay que proteger la cámara con un filtro solar especial. Eso sí, durante la totalidad puedes retirar este filtro para poder ver la atmósfera exterior del sol: su corona.

2) No hace falta una cámara especial

Que una foto del eclipse solar sea mejor o peor depende del fotógrafo, no de la cámara. Se pueden conseguir imágenes espectaculares del eclipse con una cámara Reflex digital de alta gama, pero también con la del teléfono móvil: es más importante el ojo que el artilugio. Si no dispones de un teleobjetivo zoom, "concéntrate en tomar fotografías de paisajes y capturar el entorno cambiante", recomienda la NASA. Eso sí, hay algún que otro instrumento que te puede ayudar a la hora de fotografiar el eclipse: un trípode puede ayudarte a evitar fotos borrosas en condiciones de poca luz, por ejemplo, mientras que un temporizador del obturador ayuda a tomar fotos sin que la cámara se mueva.

3) Mira hacia todos los lados: arriba, abajo y alrededor

Aunque el elemento principal en un eclipse solar es, obviamente, el sol, a medida que la Luna se interpone entre el sol y el paisaje éste cambiará de iluminación y todo se llenará de nuevas sombras. "La luz se filtra a través de las hojas superpuestas de los árboles, creando pequeños orificios que proyectan réplicas en miniatura del eclipse en el suelo", recuerdan desde la NASA, igual que ocurre con algunos de los métodos para observar el eclipse (de manera indirecta) cuando se no tienen gafas especiales para ello.

Cualquier lugar al que apuntes puede ser un escenario precioso de una fotografía. El fotógrafo de la NASA Bill Ingals recomienda centrarse en la experiencia humana de observar el eclipse: "Las mejores fotos serán las de la gente a tu alrededor señalando, asombrada y observando. Estos serán momentos fantásticos para capturar y mostrar la emoción del evento".

4) Practica antes del día del eclipse

Lo ideal, como en todo, es practicar y practicar. Conoce las capacidades de tu cámara antes del día del eclipse; la mayoría de ellas, incluso las de los teléfonos móviles, tienen exposición ajustable, lo que permite oscurecer o aclarar la imagen durante la iluminación del eclipse. También puedes aprender a enfocar manualmente la cámara para obtener fotos más nítidas.

Para cámaras DSLR, la mejor manera de determinar la exposición correcta es probar los ajustes con el Sol sin eclipsar de antemano. Con una apertura fija de f/8 a f/16, prueba velocidades de obturación entre 1/1100 y 1/4 segundos, con el fin de encontrar la configuración óptima para poder fotografiar también las fases parciales del eclipse. Durante la totalidad, la corona solar tiene un amplio rango de brillo, por lo que es mejor usar una apertura fija y un rango de exposiciones de aproximadamente 1/1000 a 1 segundo.

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