El hantavirus, un virus muy conocido para la ciencia y que "nada tiene que ver" con el COVID

Los detalles La investigadora Noemí Sevilla ha incidido en que se trata de un virus muy conocido y monitorizado y ha resaltado la capacidad de transmisión, muy alta en el caso del covid y "muy bajita" en el caso del hantavirus.

El hantavirus, responsable de la crisis sanitaria en un crucero, es un virus conocido y monitorizado que, según la investigadora Noemí Sevilla, no debería provocar alarma sanitaria si se siguen los protocolos. Sevilla, directora del Centro de Investigación en Sanidad Animal, explica que el hantavirus tiene una baja capacidad de transmisión, con un 'valor R' inferior a 1, en comparación con el covid, cuyo 'valor R' es 5. Aunque la cepa 'Andes' del hantavirus puede transmitirse entre personas, su propagación es limitada. No existe vacuna contra este virus, y se transmite principalmente por contacto con excrementos de roedores. Los protocolos establecidos deben ser suficientes para contener la crisis, y se enfatiza la importancia de controlar a los pasajeros que abandonaron el barco.

El hantavirus responsable de la crisis sanitaria a bordo de un crucero es un virus perfectamente conocido y monitorizado por la ciencia, que no tiene nada que ver con otros, como el SARS-CoV-2 responsable del covid o el detonante del ébola, y si se cumplen los protocolos tal y como está previsto no tiene por qué provocar una alarma sanitaria mayor.

Los argumentos son de la investigadora Noemí Sevilla, que dirige el Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA) -en el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria del Consejo Superior de Investigaciones Agrarias-, que se ocupa de investigar las enfermedades infecciosas causadas por virus, incluyendo las zoonosis (transmisión de animales a humanos) que pueden repercutir en la salud pública.

En declaraciones a EFE, Noemí Sevilla ha incidido en que se trata de un virus muy conocido y monitorizado, y aunque comprende la alarma social que está causando debido a los antecedentes recientes de la pandemia por covid a causa del coronavirus, ha aseverado que "no tiene absolutamente nada que ver", y al describir sus diferencias resalta en primer lugar la capacidad de transmisión, muy alta en el caso del covid y "muy bajita" en el caso del hantavirus.

Un índice de transmisión muy bajo

Para corroborar ese argumento ha observado que el 'valor R' que mide la transmisión de un virus -número de contagiados a partir de una persona infectada- es de 5 en el caso del covid e inferior a 1 en el caso del hantavirus; y ha observado que en el caso del coronavirus se transmite con mucha facilidad y eficiencia a través del aire y en este caso es necesario estar a muy corta distancia y mucho tiempo con una persona infectada, "y aún así no es fácil".

Noemí Sevilla, a partir de las informaciones que se conocen, no cree que vaya a haber una repercusión más allá de las personas que han estado en el barco, aunque se trate de la cepa 'Andes' -la única que se transmite de persona a persona- de ese virus, porque ese 'valor R' es igualmente bajo.

La directora del CISA -un laboratorio de referencia para la UE y la FAO para algunas de las enfermedades de más impacto económico y sanitario, como la peste porcina- ha explicado que no existe ningún tipo de profilaxis ni vacuna contra el hantavirus, y ha precisado que se trata de un virus con una gran variabilidad contra el que no puede existir una vacuna universal.

El hantavirus se contagia por el contacto con excrementos de roedores y salvo la variante 'Andes' la transmisión entre humanos es extremadamente rara; el ébola proviene también de algunos animales, pero la transmisión es muy rápida entre personas, por lo que puede causar brotes epidémicos muy importantes; y el coronavirus responsable del covid, procedente también de animales, se adaptó de una forma extraordinaria al humano y la velocidad de transmisión es muy elevada.

Protocolos de actuación en principio suficientes

Tampoco tiene nada que ver este virus con la familia de hantavirus que hay en Europa, ha señalado la investigadora, y ha asegurado que en el caso de la variante europea no se conoce ningún caso de zoonosis.

Los protocolos de actuación (entre ellos la evacuación de los enfermos y la cuarentena y testeo del resto del pasaje) que han diseñado las autoridades deben ser, según Noemí Sevilla, suficientes para contener la crisis perfectamente acotada, y se ha mostrado convencida de que las medidas que ya se han previsto van a ser suficientes para cortar por completo la cadena de transmisión.

Noemí Sevilla ha apuntado la importancia de controlar y testar a todas las personas que formaron parte del pasaje y que ya habían abandonado el barco antes de saltar la crisis, para determinar cómo y por dónde se han movido, pero ha insistido en la baja capacidad de transmisión del virus y el bajo riesgo aunque hayan estado en contacto con otras personas.

"Ahora mismo, creo que todo está bajo control en el barco y que no va a salir de allí", ha aseverado la científica.

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