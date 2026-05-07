El virólogo Estanislao Nistal explica que el contacto por hantavirus "depende del tiempo y la cantidad de virus que produce la persona"

Estanislao Nistal, virólogo, afirma que "el contacto" por hantavirus "depende de varias cosas" como "el tiempo, la cantidad de virus que está produciendo la persona y cómo ha sido la interacción con ella".

El virólogo Estanislao Nistal analiza en el plató de Más Vale Tarde la situación del crucero que sufre el brote delhantavirus y el posible contagio de una azafata, ingresada con síntomas del hantavirus. De confirmarse, sería el primer caso de contagio de una persona que no estuvo en el crucero.

"El contacto depende de varias cosas", explica el experto, que destaca que "una es el tiempo, pero también otra es la cantidad de virus que está produciendo una persona en un momento determinado y cómo ha sido la interacción con esa persona": "No es lo mismo que estemos de espaldas a estar hablando cara a cara si estoy contagiado y estoy secretando gotículas en las que hay mucho virus ".

Por otro lado, Nistal explica que "el inicio de los síntomas de fiebre es el momento en el que el virus empieza a tirar en la sangre y donde empieza a aparecer en saliva y es altamente transmisible".

Por último, preguntado sobre por qué no es la misma situación que la pandemia del COVID, Estanislao Nistal explica que en esta ocasión "puedes identificar a las personas que están infectadas y hacer el trazado de la cadena de contactos y establecer un cordón de seguridad que con el COVID no se podía porque sin síntomas ya se podía pasar el virus".

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