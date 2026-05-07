Leo Álvarez detalla todas las similitudes entre el COVID y el hantavirus

El posible contagio de hantavirus una azafata de vuelo ha hecho recordar todo lo vivido durante la pandemia de COVID, Pero ¿se parecen ambos virus o tienen más diferencias que similitudes?

El brote de hantavirus que ha sufrido el crucero MV Hondius ha traído al recuerdo todo lo vivido en la pandemia de COVID, especialmente tras conocer que hay una azafata de vuelo que, actualmente, está ingresada con síntomas compatibles con este virus.

Como señala Leo Álvarez, existen más diferencias que similitudes entre ambos virus. Sobre los contagios, el periodista señala que es difícil que el hantavirus se contagie. "La transmisión es excepcional entre seres humanos, solo del virus de los Andes, y tiene que haber un contacto muy estrecho". "Además, solo se contagia si eres sintomático", añade. En cuanto al COVID, su transmisión "era muy eficiente".

En cuanto a los síntomas, son similares al principio. Como indica, "tienes fiebre, malestar, cuesta respirar". Pero en el hantavirus, una vez el virus progresa, se suma el dolor muscular, de cabeza, fiebre hemorrágica, síndrome renal o síndrome pulmonar.

El periodo de incubación en el hantavirus puede llegar a ser hasta de seis semanas lo que, como indica el periodista, "va a obligar a cuarentenas más largas". El COVID, en cambio, era de dos a 14 días.

El hantavirus, además, es un virus "muy letal, puede llegar hasta el 40% y no hay vacuna ni ningún tratamiento antiviral específico". En el caso del COVID, su letalidad era del 1,7%, antes de la vacuna. Y, en este caso, hay antivirales y vacuna. Como resume Álvarez, el hantavirus "es mucho más letal, pero se contagia menos".

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