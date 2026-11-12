Lanzar una moneda, volver al pasado…8 cosas que no sabías que puedes hacer con Google

Google no es solo un buscador común. Sus herramientas ocultas y funciones poco conocidas ofrecen soluciones prácticas, entretenimiento y aprendizaje para todo tipo de usuarios. Descubre 10 cosas sorprendentes que puedes hacer con Google y aprovecha al máximo esta poderosa plataforma digital.

Si pensabas que Google solo servía para buscar información, prepárate para descubrir un mundo de funciones ocultas, herramientas curiosas y pequeños trucos que hacen mucho más que mostrar resultados. Desde utilidades para el trabajo y el estudio hasta juegos y experimentos interactivos, el buscador y sus servicios asociados esconden verdaderas joyas digitales que pueden facilitar tu día a día de manera sorprendente.

Te presentamos 10 cosas que no sabías que puedes hacer con Google y que seguro te pueden resultar más que útiles en el día a día.

1. Toma decisiones al instante: lanza una moneda o un dado

¿No tienes una moneda a mano para tomar una decisión rápida o un dado para tu juego de mesa? No pasa nada. Simplemente escribe en Google "tirar una moneda" o "tirar un dado" y el buscador hará el trabajo por ti, mostrando el resultado al instante. Es una solución rápida, sin necesidad de apps adicionales, que puedes usar en cualquier dispositivo conectado a Internet.

2. Convierte el buscador en tu calculadora científica

La calculadora de Google no se limita a operaciones simples: puede interpretar fórmulas avanzadas, calcular raíces, logaritmos y hasta convertir unidades. Su diseño está pensado para ofrecer resultados instantáneos y precisos sin necesidad de abrir aplicaciones externas.

3. Explora el pasado con Google Earth

La función de vista histórica de Google Earth permite retroceder en el tiempo y observar cómo han cambiado ciudades y paisajes gracias a imágenes satelitales tomadas en diferentes años. Esta característica es especialmente útil para investigaciones o curiosidades geográficas. Un ejemplo curioso puede ser buscar Venecia y activar la vista histórica: podrás comprobar el estado de los canales y la evolución de su entorno urbano en la última década.

4. Traduce a cualquier idioma sin salir de la búsqueda

Google integra un traductor instantáneo basado en inteligencia artificial capaz de interpretar palabras y frases en decenas de idiomas, mostrando también la pronunciación y ejemplos de uso. Como ejemplo, si escribes "traduce mariposa a alemán", el sistema no solo te ofrecerá "Schmetterling" como traducción, sino que te mostrará cómo se pronuncia y en qué contextos puede emplearse.

5. Disfruta de juegos clásicos directamente desde el navegador

Algunos videojuegos icónicos están integrados en el propio buscador y funcionan sin necesidad de descargas. Basta con escribir el nombre del juego para activarlo. Si quieres hacer la prueba y tecleas, por ejemplo, "Pac-Man", aparecerá un tablero interactivo en el que podrás revivir el clásico juego de arcade, listo para jugar en tu pantalla.

6. Marca el compás

Con solo escribir "metronome" en el buscador, Google despliega un metrónomo digital listo para usar. Permite ajustar los beats por minuto para practicar música o marcar el ritmo en cualquier actividad. Es una función sencilla pero muy útil para músicos y curiosos que no necesitan aplicaciones extra.

7. Da un giro inesperado

Además de buscar información, Google esconde pequeños trucos que sorprenden a sus usuarios. Al escribir "do a barrel roll" en Google, la pantalla da una vuelta completa como un truco oculto. Con la palabra "askew", el buscador aparece ligeramente inclinado, sorprendiendo a quien lo prueba.

8. Calcula y cronometra el tiempo

Google puede convertirse en tu asistente de tiempo en segundos. Solo escribe "temporizador 10 minutos" para activar un temporizador o "cronómetro" para abrir un cronómetro interactivo, y podrás medir el tiempo sin instalar ninguna aplicación extra. Ideal para cocinar, estudiar o hacer ejercicios.

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