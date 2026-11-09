La relación entre Trump y el CEO de Nvidia: la compañía pagó 20 millones para su salón de baile y él calló sobre la relación de Huang y la supuesta espía china

Los detalles Al conocerse el escándalo de Jensen Huang, el presidente estadounidense ha argumentado que "es una buena persona" y "probablemente tenga una excusa para ello".

El escándalo que vincula al CEO de Nvidia, Jensen Huang, con una supuesta espía china, era más conocido de lo que se pensaba. La Casa Blanca estaba al tanto desde primavera, pero Donald Trump evitó consecuencias debido a las donaciones millonarias de Huang para la reforma del salón de baile de la Casa Blanca. Trump justificó su relación con Huang afirmando que es una buena persona. El secretario de Estado, Marco Rubio, no ha comentado sobre el asunto. Huang ha mantenido beneficios económicos gracias a su relación con Trump, incluyendo permisos para vender más procesadores en China. Se plantea una investigación en el Congreso de Estados Unidos sobre este caso.

El escándalo de Nvidia sobre la vinculación de su CEO, Jensen Huang, con una supuesta espía china, era más conocido de lo que podría pensarse. La Casa Blanca conoció esta historia en primavera y Donald Trump evitó que tuviera consecuencias. El motivo estaría claro: Huang donó millones de dólares para la polémica reforma de su salón de baile en la Casa Blanca.

"Sé que es una buena persona, pero nunca se sabe lo que está pasando. Creo que probablemente tenga una excusa para ello", justificó el presidente estadounidense hace un día. Trump ha dicho que este mismo lunes ha hablado con Huang y ha manifestado sentirse "asombrado" por las acusaciones. No obstante, ha indicado que el FBI está investigando el asunto.

El presidente no era el único en conocer el affaire de Huang con la señalada ahora como espía china. Sin embargo, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha evitado hablar sobre esta cuestión. "Tampoco puedo hacer comentarios sobre un asunto corporativo interno que está ocurriendo en Nvidia, tal como señalas. No sé nada al respecto", ha asegurado.

El CEO de Nvidia ha mantenido una buena relación con Trump, que le ha reportado importantes beneficios económicos: le acompañó en su visita a China y obtuvo permiso para vender más procesadores allí. Por su parte, Trump ha recibido 20 millones de dólares de Nvidia para su ansiado Salón de Baile. "Está haciendo un gran trabajo por nuestro país", afirmaba el republicano sobre Huang.

Un año de un secreto, no tan secreto, con consecuencias multimillonarias en Bolsa. Por eso, ahora se plantea que el Congreso de Estados Unidos pueda abrir una investigación sobre el caso, que se uniría a la iniciada internamente por la compañía.

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