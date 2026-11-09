TikTok pide a Maldita.es su investigación para localizar y eliminar vídeos de abuso sexual a menores

Los detalles Para la red social, la "negativa" de Madita.es les está "impidiendo activamente localizar y eliminar este material". Esta ha sido la respuesta de TikTok tras la denuncia de la fundación del hallazgo de más de 1.000 vídeos de abusos sexuales sobre menores y 20.000 perfiles de potenciales pedófilos

TikTok ha solicitado a la Fundación Maldita.es que comparta completamente su investigación, en la que se han detectado más de mil vídeos de abuso sexual infantil y más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos en la plataforma. TikTok afirma que la negativa de Maldita.es les impide localizar y eliminar este material. Maldita.es ha identificado vídeos con más de 48 millones de visualizaciones y perfiles que intercambian material de abuso, de los cuales más de 7.000 operan en español. El Ministerio de Infancia ha pedido a la Fiscalía investigar el contenido pedófilo y no se descarta el cierre temporal de TikTok en España. TikTok insiste en que sin acceso a los hallazgos, su labor se ve obstaculizada.

TikTok ha contratacado y, en la tarde de este lunes, no ha dudado en pedir a la Fundación Maldita.es que comparta "de forma completa" su investigación, la misma en la que han encontrado más de mil vídeos de abuso sexual infantil y más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos en la plataforma. Para la red social, la "negativa" de Madita.es les está "impidiendo activamente localizar y eliminar este material".

Esta ha sido la respuesta de TikTok después de que estallase el gran escándalo. Según ha denunciado Maldita.es, dentro de esta red social, han llegado a detectar más de 1.000 vídeos donde se muestran abusos sexuales sobre menores. Vídeos que ya superan los 48 millones de visualizaciones; sin olvidar los más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos que intercambian o venden este tipo de material, de los que más de 7.000 operan en español.

También ha localizado 780 cuentas que utilizan la plataforma para captar compradores de material de abuso sexual infantil, 91 emisiones en directo de menores en 17 países en los que los usuarios piden acciones, a veces sexuales, a cambio de dinero, y una comunidad de más de 2.000 miembros que busca contenido de bebés.

El Ministerio de Infancia ya ha pedido a la Fiscalía que investigue el contenido pedófilo de esta plataforma. "Hemos solicitado a Fiscalía la apertura de una investigación y acabamos de pedir una reunión de urgencia a los representantes de la plataforma", ha anunciado la ministra Sira Rego.

Es más, nadie descarta su cierre temporal. La posibilidad de paralizar TikTok en España para analizar si la red, la más usada entre los jóvenes, está actuando por inacción como escaparate, como un escenario de negociaciones para personas que se lucran con el dolor de los niños, opción de entretenimiento más.

Por su parte, TikTok ha insistido en su mensaje: como no disponen de esos "hallazgos" publicados por Maldita.es se les "obstaculiza" su trabajo.

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