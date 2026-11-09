El CEO de Nvidia modifica su agenda tras el escándalo sobre la supuesta espía china

Los detalles Los efectos de la polémica ya se han hecho patentes y Jensen Huang se ausentará de un evento de Anthropic.

Nvidia enfrenta una crisis reputacional tras rumores sobre una relación entre su CEO, Jensen Huang, y una supuesta espía china, lo que ha provocado una caída del 6,6% en Bolsa. Huang no asistirá al Foro de CEOs en Londres, según informó 'Business Insider'. La empresa, líder en semiconductores e infraestructura para IA, ha iniciado una investigación interna sobre esta relación con Alice Huang, exejecutiva de Megaspeed, investigada por EE.UU. por presunto espionaje chino. Donald Trump ha expresado su apoyo a Huang, mientras que China niega las acusaciones. Nvidia asegura que su seguridad no ha sido comprometida.

Nvidia trabaja para solucionar la crisis reputacional que está sufriendo tras las informaciones de que su director ejecutivo, Jensen Huang, ha mantenido una relación con una supuesta espía china. Los efectos de estos rumores han sido inmediatos y la compañía ha caído un 6,6% en Bolsa. Ahora, Huang no acudirá al Foro de CEOs organizado en Londres por Anthropic.

Así lo ha informado 'Business Insider', que destaca que Huang iba a ser entrevistado en el foro.

La tecnológica Nvidia, punta de lanza de los semiconductores y la infraestructura para la inteligencia artificial (IA), ha caído un 6,6% en Bolsa en la apertura del mercado estadounidense. El consejo de administración de Nvidia está realizando una investigación interna e independiente sobre las relaciones de su CEO con esta supuesta espía.

"El consejo prioriza la seguridad económica y nacional de Estados Unidos, que es de suma importancia para los intereses de Nvidia y sus accionistas", ha afirmado la empresa en un comunicado. En todo caso, el consejo no cree que la seguridad nacional o los secretos de Nvidia hayan sido comprometidos.

Su relación con Alice Huang

La investigación examinará la relación de Jensen Huang con Alice Huang, exejecutiva de la Megaspeed, una empresa radicada en Singapur y que está siendo investigada por Estados Unidos como posible caballo de Troya a través del cual China se habría saltado los cortafuegos para acceder a los chips más avanzados de IA de Nvidia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este lunes su respaldo al consejero delegado de Nvidia, asegurando que debería permanecer en su cargo al frente de la compañía tras admitir haber mantenido una relación extramatrimonial con una empresaria investigada por presuntamente espiar para China.

De su lado, las autoridades de China han rechazado este lunes las acusaciones vertidas contra el Gobierno chino de estar detrás de esa relación extramatrimonial entre primer ejecutivo de Nividia y la empresaria.

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