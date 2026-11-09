El posible divorcio de Jensen Huang podría determinar el futuro de Nvidia

Los detalles Jensen Huang se casó con Lori Huang en régimen de gananciales. En caso de divorcio, ella podría lograr poder en la compañía.

El escándalo que involucra al CEO de Nvidia, Jensen Huang, con una supuesta espía china ha impactado a la compañía, provocando una caída del 6,6% en Bolsa. Tanto Nvidia como el FBI han iniciado investigaciones internas. Sin embargo, el futuro de la empresa también podría verse afectado por un posible divorcio de Huang con su esposa, Lori. La pareja, que se casó antes de la fundación de Nvidia sin acuerdo prenupcial, podría dividir su patrimonio bajo el régimen ganancial de California, alterando el control ejecutivo de la compañía. Un divorcio podría cambiar el rumbo de una de las mayores empresas de Estados Unidos.

El escándalo por la relación extramatrimonial del CEO de Nvidia, Jensen Huang, con una supuesta espía china, ha hecho temblar los cimientos de la compañía, que ya sufrido una caída del 6,6% en Bolsa. La empresa ha abierto una investigación interna, del mismo modo que lo ha hecho el FBI. Sin embargo, el futuro de Nvidia podría estar en otro aspecto personal de su presidente ejecutivo: su posible divorcio.

Wall Street está pendiente de si Jesen Huang va a seguir al frente de Ndivia y esa situación podría cambiar con un hipotético divorcio de su mujer, Lori Huang.

Por un lado, la pareja se casó antes de que se fundase la empresa y sin acuerdo prenupcial. En California se aplica el sistema de régimen ganancial, así que, en teoría, todo el patrimonio conseguido se repartiría por igual.

Esta hipotética situación podría alterar el control ejecutivo de la compañía. Hasta ahora Jesen tiene el control absoluto, pero si se divorcian, tendrán que llegar a un acuerdo sobre la gobernanza.

Lori podría llevarse la mitad de los derechos de qué hace esta empresa. Es la pata que sostiene toda la economía, ya que la influencia de Nvidia a nivel global es enorme. La cuestión es que un divorcio podría determinar el futuro de una de las mayores empresas de EEUU.

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