El contexto Después de retrasar en dos ocasiones su fecha de lanzamiento, este jueves 19 de noviembre está marcado en rojo por millones de jugadores de todo el planeta. Rockstar logró vender 230 millones de copias de GTA VI; ahora, el cielo es el límite de una saga que no conoce rival.

Llega el esperado lanzamiento de Grand Theft Auto VI, desarrollado por Rockstar Games, 13 años después del exitoso GTA V. Este lanzamiento contrasta con la crisis de la industria del videojuego, marcada por cierres y recortes. GTA VI, ambientado en la ficticia Leónida, similar a Miami, presenta a Jason y Lucía, la primera protagonista femenina de la saga. Con una inversión de hasta 1.500 millones de dólares y un tamaño de más de 212 GB, el juego promete un realismo sin precedentes, con un mundo interactivo y detallado. Rockstar busca ofrecer una experiencia única, integrando historia y mundo abierto sin interrupciones, destacando la interacción y exploración del entorno.

El día ha llegado. Este jueves, 19 de noviembre de 2026, millones de jugadores de todo el mundo podrán jugar a la nueva entrega de Grand Theft Auto. GTA VI, producido por Rockstar Games, llega 13 años después del lanzamiento del GTA V, que ha logrado vender la friolera de 235 millones de copias. Se trata de un lanzamiento que va a contracorriente del momento actual de la industria del videojuego, cuando muchos estudios están anunciando sus cierres y se están produciendo notables recortes de plantillas y cancelaciones de títulos.

La llegada de GTA VI, un videojuego que juega en su propia liga en cuanto a rentabilidad, ha trastocado el calendario de otros muchos juegos ante el temor de ser eclipsados por este título, que nos devolverá a una versión mucho más salvaje de Vice City. En este caso estaremos en Leónida, una suerte de Miami en la que reinan los excesos y un mundo criminal en la sombra en el que buscamos un hueco siendo Jason y Lucía, los protagonistas de la sexta entrega de este icono del videojuego.

Casi 5.000 personas han estado a cargo del nacimiento de GTA VI durante una década, que promete un nivel de detalle jamás visto en un videojuego. Los números evidencian las ganas que tienen los jugadores de esta nueva entrega: el primer tráiler ha sido visto 300 millones de veces solo en YouTube. En esta ocasión no habrá ni siquiera la tentación de pensar si uno quiere el juego en edición física o en digital. Rockstar anunció que no habría ningún disco de por medio en un juego que pesa más de 212 GB, una auténtica barbaridad que, en muchos casos, requerirá tener tu consola dedicada en su práctica totalidad a este juego. Si compras la 'edición física', verás que el hueco del disco está vacío y que, en el interior de la caja, hay un código de descarga.

Fotograma del videojuego Grand Theft Auto (GTA) VI

Todo esto bajo la promesa de presentar el videojuego más grande jamás creado. Los rumores sin confirmar de medios como 'The Guardian' hablan de una inversión de entre 1.000 y 1.500 millones de dólares. Mucho han cambiado las cosas desde aquel exitoso GTA V, que se ha mantenido vigente hasta el día de hoy gracias a su modo 'online'. Aquel juego salió para PlayStation 3 y para Xbox 360, hace dos generaciones. Hoy, las consolas actuales abren las puertas a un escenario completamente diferente y con posibilidades nuevas. Entre medias, Rockstar ha lanzado Red Dead Redemption 2, un juego que ya podía ofrecernos alguna pista sobre el camino que emprenderá GTA VI en cuanto a realismo y jugabilidad, en el que todas nuestras decisiones y nuestro entorno formarán parte de la historia.

El crimen y una vida entre la sombra y el lujo seguirán siendo el pilar fundamental del juego. Una de las grandes novedades es Lucía, la primera mujer protagonista de la saga. En la página de Rockstar, leemos que tanto ella como su pareja, Jason, "siempre han sabido que las cartas estaban en su contra". "Cuando un golpe que parecía fácil sale mal, se ven atrapados en el lado más oscuro del lugar más soleado de América, en medio de una conspiración criminal que se extiende por todo el estado de Leónida, y obligados a depender más que nunca el uno del otro si quieren salir con vida", explica Rockstar.

En una entrevista en el diario 'The Guardian', el jefe de desarrollo y codirector de Rockstar North, Rob Nelson, explica que las acciones que uno tome en el juego "tendrán cierto efecto en cómo se desarrolla" la aventura: "Hemos intentado, por primera vez en un GTA, dar mecanismos que lo fomenten, para aquellos que lo quieran".

Unos 'nuevos' Bonnie y Clyde en un mundo vivo

Rockstar no quiere construir simplemente un escenario por el que moverse, sino un mundo que siga funcionando aunque el jugador no esté haciendo nada especialmente importante. El mundo no se limita a tener mejores gráficos. Los peatones conversan entre ellos, reaccionan a nuestras acciones y tienen comportamientos propios. Entre los detalles aparentemente insignificantes que pueden ayudar a explicar la ambición del juego observamos cómo habrá 62 especies de aves, pudiéndose interactuar con animales o detenerse en actividades cotidianas.

Fotograma del videojuego Grand Theft Auto (GTA) VI

El mundo de GTA VI estará todo lo vivo que puede estar un videojuego. Nelson llega a explicar que no quiere que el jugador tenga que ir encadenando misiones para disfrutar del juego. Habla de la importancia de pasear, conversar, explorar y descubrir cosas que no están necesariamente señalizadas mediante objetivos o iconos en el mapa, así como el hecho de que la historia y el mundo abierto deban sentirse como una experiencia única, no como dos partes separadas.

Ahí es donde entran de lleno Jason y Lucía, dos protagonistas que el jugador decidirá si se comportan como una pareja sentimental o simplemente como dos cómplices en sus fechorías. Según Rockstar, la relación puede deteriorarse si no se cuida y, cuando están separados, pueden llamarse y enviarse mensajes. Cuando están juntos, podrán realizar actividades cotidianas, salir, entrenar o compartir tiempo.

Tanto la relación de los protagonistas como el entorno serán claves a la hora de realizar un atraco, por ejemplo, para lo cual habrá que examinar previamente el establecimiento que queremos atracar, desactivar las cámaras de seguridad o conseguir sus grabaciones, buscar accesos alternativos y códigos de cajas fuertes, tener en cuenta los testigos y preparar la huida debidamente.

Phil Hooker, responsable de desarrollo de Rockstar Games, incide en esta idea en una entrevista en 'The New York Times': "Queríamos que, tanto si estás en una misión como si no, la sensación fuera la misma, para que no se viera la estructura del juego subyacente". Rockstar asegura que GTA VI tiene más de 600.000 animaciones, frente a las 55.000 de GTA V y las 300.000 de Red Dead Redemption 2. Además, la compañía explica que han optado por diseñar individualmente a los personajes secundarios en lugar de recurrir a una generación automática de sus apariencias.

La espera ha llegado a su fin. GTA VI está aquí y los próximos horas y días serán un torrente de vídeos de jugadores descubriendo las sorpresas que un juego único tiene que ofrecernos. Porque, más que un juego, Grand Theft Auto se ha convertido en un evento capaz de llenar de carteles las calles... y de vaciarlas mientras recorremos las calles de Leónida.

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