¿Por qué es importante? La Asociación Americana de Psicología concluye, a través de un estudio experimental con adultos que jugaron a GTA V durante dos meses, que no se pudieron demostrar incrementos de agresividad ni reducción de empatía en los jugadores.

GTA VI es uno de los lanzamientos más esperados y polémicos en la historia de los videojuegos. La saga ha generado controversia por permitir a los jugadores asumir el rol de criminales en un entorno sin restricciones, lo que ha desatado críticas tanto positivas como negativas. Esta nueva entrega de RockStar Games es la más cara y esperada, pero también la más polémica por su contenido para adultos que premia la criminalidad. Según el psicólogo José Antonio Tamayo, la ficción permite explorar situaciones que en la vida real rechazaríamos. Sin embargo, otros expertos advierten sobre la posible reducción de empatía. Además, se destaca la importancia de vigilar el acceso de menores a este tipo de contenido.

GTA VI es el lanzamiento más esperado en la historia de los videojuegos. Una saga llena de polémica al permitir al jugador libertad absoluta desde la piel de un criminal dentro de una esfera de impunidad lúdica en la que todo vale: violencia extrema, uso de drogas o prostitución lo que provoca una avalancha de críticas, positivas y negativas, que hace que salten todas las alarmas cada vez que llega una nueva entrega.

Esta sexta entrega del título de RockStar Games es la más cara de la historia, la más viralizada y la más esperada por millones de jugadores de todo el mundo, pero también la más polémica por ser un juego para adultos que premia la criminalidad.

"Ponerse en la piel de un delincuente no equivale a compartir sus valores, del mismo modo que interesarse por una novela sobre un asesino no significa aprobar sus crímenes. La ficción nos permite acercarnos a situaciones que en la vida real rechazaríamos. Precisamente, saber que aquello no está sucediendo de verdad cambia el significado de la experiencia", asegura a EFE José Antonio Tamayo, psicólogo experto en adicciones.

Desde el primer juego de 1997, el título ha estado marcado por la polémica, algo que le ha venido de maravilla para impulsar sus ventas. Los primeros juegos, que eran básicamente un título de coches con gráficos cenitales, provocaron incluso el debate de la Cámara de los Lores del Reino Unido para intentar prohibirlo por permitir a los jugadores robar vehículos y atropellar a la gente.

Pero su salto con su tercera entrega en 2021 a una mecánica de personajes en 3D con libertad para deambular por una ciudad y usar armas suscitó preocupación, al ser el primero en permitir también a los jugadores contratar los servicios de trabajadoras sexuales, desatando las primeras grandes demandas civiles en EEUU.

"En GTA hay una diferencia evidente respecto a la novela o el cine: el jugador participa, toma decisiones y provoca lo que ocurre. Eso merece atención, pero tampoco permite concluir que esté ensayando para comportarse así en la vida real. Aprender qué acciones sirven para avanzar en un juego no implica trasladarlas automáticamente a otros contextos. Podemos conocer perfectamente las reglas de una ficción y seguir guiándonos por otras en nuestra vida cotidiana", añade el experto de Activa Psicología y Formación (Madrid).

Las polémicas que rodean a GTA

En estos años, la saga de GTA acumula denuncias por tener en su desarrollo episodios concretos de racismo, permitir al personaje conducir ebrio, mostrar y participar en actos de violencia y tortura o realizar apuestas reales en un casino virtual en su versión online.

"¿Por qué atrae tanto un mundo así? Mi impresión es que reducirlo al morbo o al deseo de hacer daño deja fuera buena parte de la explicación. Puede atraer la transgresión, desde luego, pero también la exploración, el reto, la historia, el humor, la calidad técnica y la posibilidad de decidir qué hacer en un entorno muy amplio. Para alguien que pasa el día sujeto a horarios, obligaciones y consecuencias, disponer de ese margen de acción puede resultar especialmente gratificante. No hace falta que quiera delinquir; puede querer, sencillamente, jugar a algo que nunca haría", asegura Tamayo.

Fotograma del videojuego Grand Theft Auto (GTA) VI

Otras voces, como la del psicólogo y profesor de Comunicación y Psicología en la Universidad Estatal de Ohio Brad Bushman, son menos optimistas. Tras estudiar durante décadas el impacto de los videojuegos violentos (en especial la saga GTA) concluye que estos juegos pueden reducir la empatía de la violencia en general (en particular hacia las mujeres víctimas de violencia de género) y considerar que mientras que en la vida real los crímenes tienen castigo, en el juego se premian con puntos.

El título ha ido adaptándose a esta situación. Una modificación fue castigar levemente en el juego los delitos en plena calle con penalizaciones que, cuando se acumulaban, provocaban la detención policial (que resultaba en una intrascendente pequeña multa), mientras que en el nuevo título robar un vehículo se ha complicado mucho y ya no se realiza con tan solo pulsar un botón.

Una "catársis controlada" o la "curiosidad por lo prohibido"

La idea de que es una "catarsis controlada" explica la atracción por este tipo de videojuegos y la Asociación Americana de Psicología concluye, a través de un estudio experimental con adultos que jugaron a GTA V durante dos meses, que no se pudieron demostrar incrementos de agresividad ni reducción de empatía en los jugadores.

"Puede servir como metáfora para hablar de nuestra curiosidad por lo prohibido o de aspectos de nosotros mismos que nos cuesta reconocer. Pero del disfrute de una ficción violenta no podemos deducir que exista un deseo de violencia oculto esperando una oportunidad para salir", añade Tamayo.

Varias personas pasan junto a carteles publicitarios del videojuego Grand Theft Auto VI

Otro aspecto destacado es el acceso de los menores a estos juegos, ya que a pesar de que el título es para adultos, técnicamente pueden, con lo que se recomienda que los padres activen los controles parentales en las consolas antes del lanzamiento para evitar sorpresas. No obstante, a pesar de que los menores no jueguen directamente a GTA, sí consumen su contenido, descontextualizado y libre de restricciones, a través de clips cortos o directos de creadores de contenido en redes sociales, con lo que los expertos consideran que es importante vigilar también las segundas pantallas como smartphones y tabletas para que no visualicen contenidos de violencia explícita.

"Respecto a los padres preocupados, les diría que se ocupen, sin necesidad de alarmarse (...) No juzgaría a una persona por lo que hace con un personaje de ficción. Me fijaría en cómo trata a las personas reales y en si su manera de jugar encaja con la vida que quiere llevar. Ahí tenemos una referencia mucho más útil que el número de delitos que comete dentro de GTA", concluye el psicólogo.

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